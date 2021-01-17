Днем 16 января члены полицейской династии – 23-летний сержант полиции Максим Цветков и его отец Эдуард Цветков, полковник полиции в отставке, в прошлом замначальника Дежурной части петербургского главка, – услышали крики. Зов о помощи раздавался из парадной дома, где живут потомственные правоохранители, на 4-й линии Васильевского острова.Отец и сын осторожно вышли на лестничную площадку – и увидели, как неопрятный мужчина склонился с ножом над их соседкой, 96-летней блокадницей. Позже станет известно, что преступник – 50-летний бездомный, на счету которого уже есть убийство. Но в тот момент Цветковы об этом, конечно, не знали: они знали, что просто надо действовать.– Цветков-младший применил болевой прием на руку, а его отец ударил преступника лопатой, предназначенной для уборки снега, и предупредил, что, если он будет сопротивляться или попытается убежать, лопата будет пущена в ход в качестве орудия самообороны, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Обезоружив преступника, Цветковы тут же позвонили в службу «112».– Молодой полицейский Максим Цветков удерживал агрессора, а его отец перекрывал входную дверь в подъезд, пока едет полиция, – сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В итоге преступника передали полиции, а пострадавшую бабушку – медикам. Блокадницу привезли в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии: у женщины порезаны лицо и шея, ее пытались душить, у пациентки травмированы мозг и грудная клетка.На бездомного рецидивиста уже завели уголовное дело по факту попытки убийства. Он отправился в изолятор, а пенсионерка – в больницу только благодаря бдительным соседям-полицейским.