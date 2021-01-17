Интересное явление открыл петербургский биолог Павел Глазков. Он зафиксировал на камеру огромную стаю лебедей-кликунов, которые по какой-то причине решили перезимовать в нетипичном для себя регионе – в Ленинградской области, в Финском заливе в Приморске. Но еще удивительнее то, что зародилась новая популяция девять лет назад с одной смелой пары лебедей.– Вообще в Петербурге и Ленобласти можно встретить три вида лебедей – шипуна, малого (он же тундровый) и кликуна. И кликун обычно бывает в наших регионах только весной и осенью, пролетая их транзитом на пути в тундру на гнездование и обратно в Западную Европу, – объясняет биолог. – Единичные случаи, когда кликуны останавливались прямо в Ленобласти на глухих водоемах, чтобы продлить свой род, встречались и раньше. Но то, что сейчас происходит в Приморске, – это просто удивительно.Там на заливе поселилась стая из примерно 50 кликунов. Вся стая разделена на лебединые семьи: мама, папа и три-пять серых птенцов.– Есть подозрение, что все они или, по крайней мере, большая часть – кровные родственники, – рассказывает ученый. – Дело в том, что девять лет назад здесь осталась перезимовать пара кликунов. На следующую зиму она осталась здесь снова, но уже с потомством. И так, с каждым годом, популяция увеличивалась за счет птенцов и других лебедей, которые решили присоединиться к стае ради безопасности.Прошлой теплой зимой кликунов можно было встретить в Петербурге и области чаще обычного. Но даже позапрошлой зимой, снежной и морозной, нарождающаяся популяция Приморска не покинула насиженное место: 28 кликунов перезимовали на Вуоксе.– По всей видимости, на наших глазах складывается своя ленинградская популяция лебедей-кликунов, – подытоживает специалист.Опасности остаться в Ленобласти даже в суровые морозы для кликунов нет, успокаивает биолог. Вода в заливе все еще не замерзает, а если же морозы будут столь суровы, что заледенеет весь залив, то лебеди всегда смогут уйти в соседнюю Вуоксу, где много незамерзающих перекатов.Жители Приморска уже взяли лебединую братию под опеку: по берегу разбросали семечки и тертую морковку. Впрочем, беспокоиться не о чем, ведь подводного корма птицам, судя по их поведению и крепкому здоровому виду, хватает. К тому же, в воде им намного теплее. А вот визиты на сушу могут быть для птиц фатальными: здесь кликунов подстерегают лисы, чьими следами усыпано все побережье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Голуби – хорошие отцы, лисы – прекрасные отчимы, а гиббоны живут в идиллииУ Павла – супруга и трое детей. Родители Глазкова вместе уже 57 лет. Во дворе домика в Романовке, где расположились мастерская Павла и недавно родившийся Новый зоологический музей, носятся щенки. На крыльце в клетках щебечут птички: для души. За домом – папины пчелы (подробности)