Легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов на юге Санкт-Петербурга. Днем в понедельник, 18 января 2021 года, на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича произошла авария - четыре машины не поделили дорогу и устроили жесткий замес. В результате удара одно авто выкинуло на трамвайную остановку, где стояли люди. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.- Одну выкинуло на трамвайные пути, людей посшибало, - рассказала в сети петербурженка Екатерина Михайлова.Как именно произошла авария, очевидцы не сообщают. Однако из свидетельниц рассказала, что автомобили столкнулись в результате того, что один из водителей пытался \\"проскочить на красный\\", когда другие заходили на поворот.На данный момент на месте ДТП находятся три машины скорой помощи, одна реанимация и две пожарных. Сколько человек пострадали в результате аварии, не сообщается. Известно, что одна карета скорой уехала с места в больницу.Также на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.