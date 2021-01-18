В Санкт-Петербурге в понедельник, 18 января 2021 года, умер Рафаэль Даянов, знаменитый реставратор и почетный архитектор России. Заслуженный строитель страны скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе реставраторов Северной столицы.- Архитектор стал автором проектов реставрации таких знаковых для города и пригородов зданий как Дом Д.Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, доходный дом Вавельберга, дворец Бобринских, павильона \\"Холодная баня\\" в Царском селе и многие другие. Внес неоценимый вклад в воссоздание утраченных в советское время памятников архитектуры, таких как Храм Рождества Христова на Песках, Церковь Смоленской иконы Божией Матери, - отметили в Союзе.Также Даянов в 1991 году организовал одну из старейших в Петербурге мастерских \\"Архитектурное бюро \\"Литейная часть -91\\". Долгие годы реставратор преподавал в институте имени Репина.Рафаэль Даянов был награжден государственными наградами: \\"Заслуженный строитель России\\", \\"Почетный архитектор России\\", Почетный знак Госстроя России, а также многими другими. В 2011 году получил звание \\"Почетный реставратор Петербурга\\" 1-й степени.О дате и месте похорон будет сообщено позже.