Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 17-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве двух человек в квартире на проспекте Шаумяна. Жертвами расправы стали мать и дядя парня.- Органами предварительного следствия установлено, что 16 января 2021 года, обвиняемый, используя в качестве оружия кухонный нож, нанес им не менее 16 ударов в область груди, живота, задней поверхности грудной клетки, дяде. После этого, нанес не менее 20 ударов в область головы, груди, верхних конечностей, задней поверхности грудной клетки матери, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Напомним, что тела погибших утром минувшей субботы нашел отчим парня, который и вызвал полицию. Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали подростка и передали его в руки полиции. Делом также занялся и Следственный комитет.Позднее стало известно, что подозреваемый состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее был судим.Он увлекался тяжелой рэп-музыкой и вел канал в соцсети Тик-ток, где записывал различные видео. 15 января (предварительно сообщалось, что убийство произошло в этот день), юноша оставил послание на своей странице Вконтакте. Это были строчки из песни Blackhole (Черная дыра) группы DEATHCHANNEL (Канал смерти), в которых содержались следующие слова: «Беды вокруг дома, давно кружат хороводы Улечу свободной птицей или прыгну камнем в воду <...> Кто попозже, кто сейчас — все равно настанет час. А пока что, суетясь, мы живем всего лишь раз».Сам подросток рассказал полиции, что дядя начал угрожать ему, и тогда он схватился за нож. Мать вступилась за брата, после чего мать он тоже зарезал.В суде парень причастности к преступлению не отрицал, но просил не лишать свободы до рассмотрения дела и избрать в качестве меры пресечения домашний арест- Он пояснил, что не намерен скрываться от следствия и суда, а также не намерен совершать преступления, - сообщает пресс-служба петербургских судов.Судья эти доводы отклонил и отправил обвиняемого в следственный изолятор до 15 марта 2021 года.