О том, что их любимый питомец Кузя пропал, петербуржцы Настя и Влад узнали, сидя в самолете, за несколько минут до вылета из Ярославля в Северную столицу. Из-за «негабаритной» переноски представители авиакомпании приписали пушистого мурлыку не к пассажирам, а к багажу, хотя хозяева купили для усатого место в салоне за полную стоимость. В результате до смерти напуганный кот выбил головой дверцу клетки и сбежал, а Настя и Влад 10 дней скитались по окрестностям аэропорта Туношна в поисках питомца. И вот, когда они уже потеряли надежду, им вдруг позвонили и сообщили, что котик нашелся. Ровно через пять месяцев после пропажи. Хозяйка Кузи Анастасия Мостепанова рассказала «Комсомолке», как узнала эту невероятную новость.«Выбил мордочкой дверь и сбежал»Пушистый дымчатый комочек с выразительными глазами появился в доме Насти два года назад. Девушка с первых дней считала котика родным и даже представить не могла, что, уезжая со своим парнем к бабушке в Ярославскую область, оставит Кузю на попечение чужим людям. Поэтому хвостатого решено было взять с собой. Дорога на поезде выдалась долгой, и Кузя, как признается Настя, сильно нервничал и постоянно пугался. Поэтому домой решили возвращаться самолетом – ведь это займет всего час.- Решили сэкономить время, а в итоге потеряли Кузю на пять месяцев, - вздыхает Настя. – Мы ему отдельное место купли в салоне. В аэропорт приехали за три часа. Нас внимательно проверили. И вот уже при посадке на рейс к нам подскочила злобная представительница авиакомпании и сказала, что переноска под сидение не поместится, а значит мы должны сдать Кузю в багаж или не лететь вовсе.Насте и Владу были готовы помочь пассажиры бизнес-класса и разместить усатого у себя в ногах – там же места больше. Но сотрудница фирмы была непреклонна. В результате с тяжелым сердцем хозяева Кузи согласились отправить его в отделение с сумками. Котик, когда его уносили, вжавшись в переноску и сложив ушки, грустно смотрел на своих хозяев.- Я сразу сказала Владу, что у меня сердце разрывается, что мы сделали что-то не то, - со слезами вспоминает Настя. – И вот, когда мы уже пристегнули ремни, вернулась та женщина и сказала, что Кузя сбежал. Выбил дверцу и сбежал. Я была в ужасе. У меня началась истерика. Мы решили не лететь домой, и пока нам помогали выгружать чемоданы, я ревела белугой на весь салон, люди смотрели на меня, открыв рот.«Я почувствовала, что это он»В отчаянных попытках найти перепуганного Кузю, который впервые оказался на улице, Настя и Влад 10 дней жили в аэропорту, расклеивали объявления, бродили по близлежащим поселкам и зарослям. Котика нигде не было. Вокруг, как рассказали им местные, было полно лис и собак, и от мысли, что Кузя попал в беду, Настя каждый раз вздрагивала от ужаса.- Что мы только ни делали, Кузеньку не нашли. И авиакомпания бесплатно отправила нас в Петербург, - рассказывает Настя. – Я плохо спала, я очень переживала. Даже разрыдалась на Новый год, когда вспомнила, что в прошлом году в это время я стояла у елки и держала Кузю на руках. Он смотрел на меня, как ребенок, как член семьи.Как признается Настя, найти котика она уже и не надеялась, хотя искать не переставала. И вот ровно через 5 месяцев – 17 января – ей позвонили из аэропорта и сказали: «Кузя ваш нашелся. Забирайте».- Я по фото сразу поняла, что это он, почувствовала! – до сих пор не верит в свое счастье девушка. – Оказывается, он там где-то рядом бродил все это время и пришел на дачу работника аэропорта, мяукал под дверью, чтоб его впустили. Спасибо людям, что не прогнали его, а приняли и сообщили нам. Я безумно счастлива.Как признается Настя, она и предположить не могла, что Кузя сумеет выжить на улице, найти себе пропитание и укрыться от других животных. По ее словам, на фото котик выглядит весьма упитанным и пушистым. Правда, мордашка усталая и глазки измотанные.- Я бабушке позвонила, она сразу же помчалась за Кузей, - улыбается Настя. - Говорит, даже особо разглядывать не стала его, сразу поняла, что наш. Сейчас он там, с ней, а я этим вечером прыгаю в поезд и еду к нему. Даже не верится, что наконец-то его увижу! Теперь я верю в чудо.