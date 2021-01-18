Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в первые недели 2021 года была достаточно обнадеживающей - число ежедневно выздоравливающих превышало число вновь заболевающих. В городе отмечалась стабилизация количества активных больных, что давало основания для разработки плана-графика по снятию «карантинных» ограничений. Однако в понедельник, 18 января, картина изменилась: суточный прирост инфицированных впервые за 12 дней превысил 3 200 человек и более чем в два раза - число выздоровевших.По словам руководителя рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессора Алексея Боровкова, новый всплеск заболеваемости – явление, в целом, вполне ожидаемое. Связан он прежде всего с тем, что Санкт-Петербург окончательно перешел из «праздничного» режима в «рабочий».- Во-первых, люди у нас все-таки в большинстве своем отдыхали, - отмечает ученый. – Причем это касалось и медицинского персонала – в каникулы снизилось число госпитализаций, стало проводиться меньше тестов. Соответственно, и цифры пошли вниз. Сейчас все вернулось к прежним показателям. В результате Санкт-Петербург 18 января установил рекорд - 103 559 активных больных, что составляет 975,2% от первого июньского пика, когда было всего лишь 10 619 активных больных. Понятно, насколько все сегодня, в январе 2021 года, тяжелее и серьезнее, чем было во время условной «первой июньской волны».Впрочем, не все так плохо. Во-первых, если раньше, еще до Нового года, Санкт-Петербург двигался по «пессимистичной – она же «первая» - кривой» (самый неблагополучный сценарий развития событий с самым большим количеством активных больных), то теперь сбавил обороты и перешел на более оптимистичную «шестую» кривую. Она, согласно расчетам ученых, сулит примерно 110 000 активных больных на пике, который должен наступить ориентировочно через две-три недели, на первой неделе февраля.- Однако более вероятно, что все-таки мы перейдем в итоге на пятую – «среднюю» - кривую – то есть, обстановка немного ухудшится, - констатирует эксперт. – Это обусловлено тем, что в городе значительно выросла социальная активность населения. Люди вышли на работу, школьники стали учиться, все стали больше общаться, больше взаимодействовать друг с другом и, как следствие этого, интенсивнее передавать вирус. Пятая кривая говорит о 118 000 активных больных на пике.Существует и наиболее неблагоприятный сценарий – та самая «первая кривая», с которой мы с таким трудом слезли накануне новогодних праздников. Если мы к ней вернемся, на пике в Санкт-Петербурге будет около 140 000 активных больных. Впрочем, большой вероятности для такого развития ситуации, к счастью, нет – для этого в городе должны разом отменить все до сих пор сохранившиеся ограничения и запреты, а жители – поголовно перестать соблюдать масочный режим. Добавляет оптимизма еще и то, что какое-никакое пространство для маневра появилось у системы здравоохранения: на сегодняшний день, к примеру, в Северной столице свободно более 20 % инфекционных коек.- Как бы то ни было, пока что мы замерли, как шарик на плоскости, - подчеркивает ученый. – И в какую сторону мы двинемся – к росту или к спаду числа активных больных - вопрос пока открытый. На наш взгляд, решающей станет эта неделя – по ее завершении уже можно будет строить более точные прогнозы.