В Комитете по здравоохранению сообщили, что общая смертность в Санкт-Петербурге выросла на 22,9% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Однако по этому показателю прироста летальных исходов Северная столица все-таки не попала в первую десятку среди регионов России. Как рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец, в новой статистике не последнее место за коронавирусом.- Мы понимаем, хоть мы и не в первой десятке по приросту смертности, но эти потери довольно существенные. Увеличение числа летальных исходов объясняется, в основном, пандемией, - отметил Дмитрий Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Если не считать COVID-19, то основные причины смертности жителей Северной столицы в 2020 году остались все те же. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, от которых умерло больше 50% из общего числа ушедших из жизни. Далее идут смерти от онкологических заболеваний. А третье место застолбил коронавирус, от которого умерло 15,2% из структуры общей смертности.- При этом по сравнению с 2019 годом доля умерших от сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваний сократилась, как и уменьшилось число смертей от болезней органов пищеварения, травм и отравлений, - добавил глава Комздрава.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Серьезная нехватка патологоанатомов наблюдается в Санкт-ПетербургеШтат специалистов укомплектован лишь на 40%, на обучение других врачей требуется около 500 часов (подробности)