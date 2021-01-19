Начало массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге вновь откладывается – в городе нет необходимого количества вакцины и, соответственно, нет точных сроков. Однако предполагаемые сценарии того, как все будет организовано, когда этот день все-таки настанет, уже разработаны. О важных нюансах и особенностях процесса рассказывает «Комсомольская правда».«МОСКОВСКОГО СЦЕНАРИЯ» НЕ БУДЕТПервое и главное – скопировать «московский сценарий» в Северной столице, судя по всему, не получится. Так, пока что городские власти не планируют открывать пункты вакцинации в торговых центрах – хотя ранее их администраторы заявляли, что готовы поддержать такую инициативу и предоставить необходимые площади.- Сценарии прорабатываются разные, но пока что в приоритете – создание новых пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городскую систему здравоохранения. – Так, до конца января Смольный намерен развернуть еще 50 пунктов. Половина из них, как и раньше, разместится в поликлиниках, половина – на базе частных клиник и медицинских центров.Впрочем, «частники» тоже будут вакцинировать население бесплатно – о том, чтобы перевести услугу на коммерческие рельсы, речи пока не идет.Также в дополнение к поликлиникам и частным медцентрам в городе появятся мобильные пункты, которые займутся вакцинацией сотрудников на предприятиях. Как именно будет организована их работа – по предварительным заявкам или по графику – пока неясно, этот вопрос сейчас также обсуждается в Смольном. Точно так же неясно, когда именно они заработают. Пока лишь называется примерный срок – в начале-середине февраля. Все дело в том, что вакцина должна храниться в особых условиях и при определенной температуре – а значит, передвижным пунктам необходимо специальное оборудование, которого в городе пока в достаточных количествах нет.СЕРТИФИКАТЫ ВМЕСТО «КОВИД-ПАСПОРТОВ»Расширят и возможности для записи на прививку. Сейчас, напомним, сделать это можно двумя способами – либо зарегистрироваться онлайн через портал «Здоровье петербуржца», либо позвонить напрямую в прививочный пункт. С началом массовой вакцинации добавятся еще два способа: через портал «Госуслуги» и по номеру единой городской справочной 122. Вопрос об этом поднимался еще до Нового года, но тогда все уперлось в технические ограничения.Еще один важный момент – «ковид-паспорта», особые свидетельства о прохождении вакцинации, которые на днях начали в пилотном режиме выдавать, в частности, на Сахалине и в Башкирии. Санкт-Петербург это новшество, похоже, обойдет стороной – по крайней мере в ответственных кругах такая практика на данный момент не обсуждается.- У нас главным документом был и остается прививочный сертификат, который выдается человеку сразу после вакцинации, - отмечают в аппарате Олега Эргашева. – Кроме того, любой желающий может заказать на «Госуслугах» электронную справку с QR-кодом. Пока что ничего дополнительно к этому вводить не планируется.Точно так же – непонятно, к сожалению или к счастью – не планируются и преференции для тех, кто сделал прививку от коронавируса. То есть, какие-то дополнительные преимущества и права – вроде права посещать бары и рестораны в неурочное время, которое еще в конце прошлого года предлагали ввести представители бизнеса – прошедшие вакцинацию не получат. Только уверенность в завтрашнем дне – что, впрочем, уже само по себе немало.Одним словом, система продумана, осталось лишь ее запустить и отладить. Однако когда это случится – вопрос, повторимся, пока что открытый.- В Санкт-Петербург с начала вакцинации, как таковой – то есть, с ноября прошлого года – поступило 42 000 доз вакцины «Спутник V», - объясняют в пресс-службе. – Конечно, этого недостаточно для того, чтобы охватить всех желающих сделать прививку. Начало массовой вакцинации зависит от поставок, которыми занимается министерство здравоохранения. Санкт-Петербург здесь находится абсолютно в том же положении, что и остальные регионы – вакцина нужна всем, поэтому выделять кого-то федеральные власти, конечно, не станут. Поэтому остается ждать. Как только появится ясность в этом вопросе, Смольный тут же сделает все, чтобы довести эту информацию до всех жителей Санкт-Петербурга.