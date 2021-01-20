Сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

Бориса Пиотровского утвердили на должность вице-губернатора Петербурга.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Депутаты петербургского Законодательного собрания утвердили кандидатуры трех новых вице-губернаторов города на Неве. В их числе оказался и сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский, ныне занимающий должность первого заместителя председателя Комитета по культуре.
- Голосами 32 «за» против 8 «против» депутаты ЗакСа утвердили кандидатуру Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящая за развитием событий в Мариинском дворце.
Выступая перед членами парламента, сам Борис Михайлович ответил на несколько важных городских вопросов:
- О судьбе первых дерево-земляных укреплений в Петропавловской крепости, которые хотят снести: «Сохранение истории и культуры - абсолютный приоритет. Окончательного решения нет. Непростой вопрос. Будет рассмотрен в ближайшее время с новыми руководством Петропавловки».
- О заброшенном здании Конюшенного ведомства: «Очень большой объект. Запланирована встреча с федеральными властями. Нужно большое финансирование. Входит в концепцию развития культуры, хотели бы видеть там театрально-концертный комплекс».
- Про «Дом Басевича», где после реконструкции планируется создание балетной школы Бориса Эйфмана: «Мы говорим от развитии балета. Надо учитывать все доводы».
- Про историческую территорию на Охте, где была шведская крепость Ниеншанц и первые допетербургские поселения: «Для культурной столицы появление новых музеев важно. Археологических тоже. Но на этом ли месте? Это вопрос дискуссии».
- Про музей Достоевского и связанным с этим застройке сквера: «Занимаемся вопросом, знаю все проблемы. В этом году юбилей. В этом году обязаны заниматься реконструкцией музея, его развитием, учитывая особенности городского ландшафта».
- Про исторический стадион в Павловске: «Острый вопрос. Есть решение с федеральным центром, что стадион будет сохранен».
Самым известным музеем страны руководил сначала дед, а сейчас отец Бориса Пиотровского.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Кроме того, Пиотровский сказал еще несколько общих слов.
- Моя четкая позиция защищать город, его внешний облик. Я на стороне культуры, истории. Но не против развития: развивался чтобы не в историческом центре. Поддерживаю политику губернатора города. Я сторонник взвешенных решений. В приоритете небольшие театры и музеи. Мы с ними встречаемся, обсуждаем возможности развития.
Отметим, что вместе с кандидатурой Бориса Пиотровского депутаты ЗакСа утвердили кандидатуры еще двух человек.
Станислава Казарина - на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов информатизации и связи.
Сергея Дрегваля - на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.