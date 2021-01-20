Меч из швабры и блузка-выручайка: Петербурженка за год изобразила больше 200 картин великих художников

На этом фото Елизавета предстала в образе девушки с яблоком кисти Тадеуша Стыка Фото: из архива героя публикации

Искусство не привязано ко времени, национальности и территории, считает петербурженка Елизавета Юхнева, и потому почти год перевоплощается в героинь, изображенных на живописных полотнах. Все началось с того самого флешмоба, когда, оказавшись на самоизоляции, люди со всего мира начали копировать картины великих художников. И если для большинства это закончилось парой-тройкой образов, то на счету Лизы уже свыше 260 полотен. И все это отнюдь не от скуки – на тоску у девушки просто нет времени. Она – экскурсовод, искусствовед, волонтер Красного креста и организации, помогающей бездомным.

Конечно, Лиза не могла обойти стороной Красный крест, где является волонтером (Хаскелл Каффин. Плакат "Третья волна вступления в Красный Крест") Фото: из архива героя публикации

ЧЕЛЛЕДЖ ДЛЯ САМОЙ СЕБЯ

- Мне просто очень понравилась идея флешмоба. И я поняла, что сделать одну-две работы мне будет не интересно. Поэтому я устроила себе челлендж – каждый день делать реплику на какую-либо картину в день в течение месяца, - рассказывает Лиза. – Но потом меня это так затянуло! Теперь моя цель вести свой арт-дневник год.

Для своих работ Лиза выби рает самых разных женщин. Это, например, "Египтянка". Автор - Фарид Фадель Ханна Маркус Фото: из архива героя публикации

Свою первую работу Лиза опубликовала в апреле. Это была реплика на «Портрет дамы» кисти Рогира ван дер Вейдена. Ну а дальше одна за другой пошли героини Репина, Брюллова, Линча, Джорджоне, Сэндиса, да Винчи… В результате родился проект – «Живые картины». Как признается девушка, несмотря образование искусствоведа, почти за год она открыла для себя много новых, интересных художников. И одна из задач ее проекта – знакомить с этими мастерами окружающих.

Образ царевны Софьи с картины Ильи Репина оказался самым популярным среди всех работ Лизы Фото: из архива героя публикации

- Выбираю картины, которые откликаются в душе, - говорит Лиза. - У меня есть античная серия, индийская, латиноамериканская, русские типажи… И каждый раз я стараюсь как можно точнее совпасть с оригиналом. Особенно эмоционально. И это очень непросто.

НОЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Примечательно, что воплощать творческие идеи Лизе никто не помогает. Она сама делает себе макияж, прически, мастерит одежду и украшения из всего, что есть в доме, и сама себя снимает на камеру мобильного телефона – порой делает до сотни дублей. И, кроме коррекции тона, Лиза не использует никакие эффекты и фильтры.

А так выглядит "Дельфийская жрица" Джона Кольера в исполнении Елизаветы Фото: из архива героя публикации.

- У меня два шкафа одежды и еще четыре пакета всяких тканевых обрезков, потому что я шью, - улыбается Лиза. – Из них я и собираю образы. Так что не надо думать, что я живу в костюмерной Мариинского театра. У меня, например, есть блузка-выручайка – она присутствует на многих картинах. А еще имеется палантин, который в половине случаев точно мне помог – он и фон, и дверь, и драпировка, и накидка…

Головной убор боярышни с картины маковского "За чаем" помогла создать как раз упаковка чая подходящей формы Фото: из архива героя публикации

Как признается Лиза, перевоплощениями она занимается в основном по ночам – только тогда есть свободное время. На один образ тратит часа три-четыре. Ведь нужно не только нарядиться и накраситься, но еще и выставить свет, создать антураж, подготовить телефон, штативом которому, кстати, частенько служит гладильная доска.

Кассандра кисти Фредерика Сэндиса - один из самых эффектных образов дечвушки Фото: из архива героя публикации

И здесь уж фантазии есть, где разгуляться. Нужен головной убор боярышни с картины Маковского? Подойдут банка чая схожей формы и множество шарфиков. Нужен меч в руках у Юдифи с полотна Джорджоне? Как раз сгодится швабра с приделанным карандашом, обернутая фольгой и фантиками, которую венчает крышка от арабского дезодоранта. Нужна прическа, как у Кассандры с картины Сэндиса? Самое время прикрепить локоны к ткани, служащей фоном.

Перевоплощаясь в Юдифь (автор - Джорджоне), Лизе пришлось покреативиить и сделать меч из швабры с примотанным карандашом. Глову Олоферна символизирует кастрюля, обернутая в ткань Фото: из архива героя публикации

«Живые картины» Лизы Юхневой уже прогремели на весь мир. Весной за интервью к девушке обратились французы. А уже к осени статьи о проекте появились в изданиях Турции, Вьетнама, Испании, Бразилии. Лиза уверена, по истечении года ее проект не канет в Лету. Как говорит петербурженка, она и дальше будет изображать картины великих художников. Правда, в каком формате, пока не придумала.

На этой картине не сразу понимаешь, где оригинал, а где Лиза (Франциско Ласо. "Роза Лимская") Фото: из архива героя публикации

КСТАТИ

Самый популярный образ – царевна Софья

- Особенно людям нравятся образы эмоциональные, - поясняет Лиза. - Например, царевна Софья. Это самая популярная моя работа. Люди удивлялись, как я – молодая и красивая, смогла превратиться в репинскую Софью. А я ведь старалась! Изо всех сил втягивала голову, чтобы вылез второй подбородок. Кстати, я же и работы ныне живущих художников изображала. И все они прислали мне позитивные отзывы. Надеюсь, Брюллову и да Винчи тоже бы понравилось, будь они живы.