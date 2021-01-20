Биолога задержали при попытке вывезти из Бразилии в Санкт-Петербург более 200 животных

Россиянин пытался провезти в самолете из Бразилии в Петербург более двухсот животных Фото: Артем КИЛЬКИН

В аэропорту бразильского города Сан-Паулу задержали россиянина, который собирался вывезти в Санкт-Петербург более 200 животных. Как сообщил в среду, 20 января 2021 года, портал R7, в багаже и ручной клади биолог спрятал 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Отмечается, что их всех он поймал сам.

- Подозреваемый биолог лично собирал животных в лесных массивах городов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул, - сообщает портал.

Известно, что 35-летний мужчина прибыл в Бразилию в декабре 2020 года.

Однако это уже не первый раз, когда данный россиянин пытается вывезти из-за границы животных. Известно, что еще в 2017 году его арестовывали в городе Амстердам, в Нидерландах. Тогда в его багаже также были обнаружены животные, которых от вывез из Бразилии. С тех пор биолог находился на контроле бразильских властей.

Отмечается, что на данный момент мужчина находится под стражей. Ему предстоит ответить за попытку перевозки животных без разрешения.