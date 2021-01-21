Спасатели вытащили с льдины продрогшую собаку, остановившую движение сухогруза в Кронштадте

Три храбрых девушки-спасателя вытащили продрогшего пса со льдины в Кронштадте. Фото: vk.com/koshkispas

Три храбрых девушки из волонтерских отрядов «Кошкиспас» и «Легион» вытащили с льдины собаку, которая попала в плен на зимний «оазис» и невольно парализовала движение сухогруза в Кронштадте. О четвероногом Робинзоне, дрейфующем в воде, сообщили матросы с корабля. На заявку тут же откликнулись неравнодушные девушки. Тем временем на судне решили не включать мотор, чтобы не разрушать лед – иначе несчастная собака погрузилась бы в ледяную воду и могла бы не выжить.

Сухогруз смиренно дожидался спасения пса, иначе бы судно разломило весь лед, и животное упало бы в воду. Фото: vk.com/koshkispas

- Собака уже ничего не хотела и просто дрожала после нескольких попыток выплыть из ледяной ловушки самостоятельно. Команда сухогруза накидала на лед поддоны, однако пес по ним идти наотрез отказался ввиду своей пугливости и общего состояния, - рассказывают подробности трогательной истории в группе отряда «Кошкиспас» во «Вконтакте».

Пока волонтер Татьяна надевала гидрокостюм, другие девушки разослали по соцсетям ориентировку на собаку с фотографиями, надеясь отыскать хозяев. И нашли же! Оказалось, что пес домашний и сбежал из участка под Всеволожском, испугавшись новогодних петард. Его месяц разыскивали в Ленобласти, а он возьми и убеги в Санкт-Петербург.

Собака - сыта и здорова, а спасатели - рады всей душой! Фото: vk.com/koshkispas

- Таня в гидрокостюме, Ксюша на страховке, Катя на переживаниях, команда сухогруза в первом ряду партера по борту, все на своих местах, в общем! Вся операция на льду заняла чуть меньше 6 минут, зато в ней участвовали практически все, если не эмоциями, так игрой в «Крикни с борта спасателю слова, которые он не слышит с берега», - добавляют участники спасательной операции.

В итоге Татьяне удалось вытащить продрогшего песика на берег. Его тут же принялись отогревать. Животное взяли на передержку. На следующий день собаку обещают отдать родным хозяевам, она уже кушает и чувствует себя на пять с плюсом.