«На плохие комментарии в соцсетях не отвечаю»: Елизавета Туктамышева - о своих страстях, «Ледниковом периоде» и Олимпиаде в Пекине

Елизавета Туктамышева в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этой хрупкой и миниатюрной девушке не сразу узнаешь чемпионку мира по фигурному катанию 24-летнюю Елизавету Туктамышеву. За ее роскошным тройным акселем и четверным тулупом с замиранием сердца следят миллионы россиян и не только. Недавнее выступление спортсменки на чемпионате России в Челябинске оказалось неубедительным - она заняла лишь седьмое место. Но Туктамышева не из тех, кто сдается. В эксклюзивном интервью в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM фигуристка рассказала, что ее может вывести из себя, на какое бы предложение она точно согласилась и какие у нее планы на будущее.

«На международных соревнованиях выступать легче»

- Ваш тренер Алексей Николаевич Мишин уже поправился от коронавируса и вышел на работу?

- Да, все в порядке. Пришел и как-то оживленнее стало.

- Сколько по времени у вас длится тренировка?

- Каждый день по 2,5 часа. Это на льду и в зале. Бывает, что и два раза в день.

Тренировки с Алексеем Мишиным длятся по 2,5 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Когда ставите программу, вы больше ориентируетесь на публику или на судей?

- Интересный вопрос. Я ориентируюсь, в первую очередь, на себя. Чтобы мне было удобно и комфортно. Для судей важно, чтобы все было чисто, логично, насыщенно. Но, как и для зрителей, им важна эмоциональная отдача. Если спортсмену нравится программа, то и компоненты будут чуть выше. Когда человек катается с душой, то это вызывает определенные эмоции. Люди это чувствуют.

- А, по вашему мнению, судьи бывают предвзяты?

- Это лучше поговорить с ними. Я, пожалуй, воздержусь от комментариев.

- На международных соревнованиях ощущаете больше давления или меньше? Где спокойнее?

- Я неспокойно подхожу к каждому старту. На международных соревнованиях легче выступать. Основная категория серьезных соперниц – из России. И здесь занять призовое место сложнее, чем на Гран-при и международных стартах. Не беру в расчет чемпионат мира: японские и американские девушки очень сильные. Мне нравится, что на международных аренах чувствуется поддержка. А за русских девушек болеют везде очень сильно.

- Сообщество фигуристов можно назвать дружелюбным?

- Да. У меня есть друзья-коллеги. Я очень компанейский человек в этом плане. Сколько бы я не ездила на соревнования, то не встречала глаз, которые убийственно бы на меня смотрели. Возможно, не замечала. Для меня всегда важно выйти в хорошем настроении.

- В прямом эфире в Инстаграм вы cказали, что на чемпионате России был один из самых сложных стартов. А что именно далось вам непросто?

- Перед самыми соревнованиями я заболела коронавирусом и выступала не в самой лучшей форме. Из-за этого были сильные внутренние переживания.

- По вашим словам, одним из самых приятных занятий в Челябинске был поход за косметикой и парфюмерией. Причем потратили вы тогда кругленькую сумму. Любите ходить по магазинам?

- Очень люблю (улыбается), но у меня хватает совести, чтобы не потратить все заработанные деньги. Но если есть возможность и лишний гонорар – то почему бы и нет. Самое приятное для меня – это выбирать духи. Занятие сложное, но если находишь свой аромат, то испытываешь самые сильные эмоции.

Фигуристка призналась, что в Петербурге ей очень комфортно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- А можете вспомнить самый дорогой подарок, который когда-либо получали?

- За победу на чемпионате мира меценат, на то время, подарил мне часы Rolex. Это был самый крутой подарок в моей жизни. Я их ношу, но не каждый день, а только на выход. Тот год был самым классным в моей жизни – сбывались все мои мечты. Одной из них как раз были эти часы. Я загадала их на Новый год и получила.

«Если бы меня пригласили, я бы согласилась»

- А из чего складывается ваш заработок?

- Из призовых, если ты выступаешь на международном уровне, и зарплаты. Плюс, если ты популярное лицо в фигурном катании, то тебя приглашают на шоу. Там тоже платят хорошие гонорары.

- А сколько вручают за победу на чемпионате мира?

- Я не помню, честно. Давно уже не выступала и не смотрела.

- Около 30 тысяч долларов! При том, что начинающие спортсмены, которые на что-то претендуют, тратят только около 100 тысяч рублей в месяц. Это правда?

- Я таких денег никогда не тратила. Мне сначала администрация Удмуртии помогала (Туктамышева переехала в Петербург из города Глазов, который находится на севере Удмуртской республики, – Прим. ред.), потом Алексей Николаевич. Мой талант заметили, и таких безумных трат у нас не было. Я считаю, что мне действительно повезло. Спасибо большое Алексею Николаевичу. Не было никаких подкаток, а сейчас без них добиться каких-то результатов невозможно. Уровень действительно серьезный. Не знаю, сколько нужно кататься, чтобы достичь высочайшего мастерства.

- Вы верны одному и тому же тренеру в течение всей карьеры. При том, что саму карьеру можно сравнить с волнами, а вы словно серфингист. У вас есть этому объяснение?

- Долгая карьера не может быть без взлетов и падений. Несмотря на спады, я не расстраивалась и не заканчивала, а продолжала работать. Я чувствую, что не все показала в фигурном катании. У меня есть желание совершенствоваться. Моя карьера как аритмия (смеется). И это нормально.

Спортсменка обожает ходить по магазинам. Особенно - выбирать парфюмерию. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Не думали ли, что нужно переехать в Москву?

- Нет. Я очень люблю путешествовать, но, в тоже время, мне важно, чтобы было стабильное местечко в жизни, где мне хорошо, уютно и комфортно. Петербург – это именно то место. А переезд для меня – это большой шаг. Тем более, в этом нет нужды. Алексей Николаевич идет в ногу со временем и вносит свои коррективы в подготовку. Нет такого, что каждый год мы делали одно и то же. Когда случаются падения, мы ищем выход вместе.

- Что думаете о ледниковых шоу? Многие спортсмены, даже олимпийские чемпионы, забросили спорт, и ушли в эту сферу.

- Здорово, что эти шоу не только существуют, но и пользуются огромной популярностью. По крайней мере, последний «Ледниковый период» я тоже смотрела. Очень интересно и зрелищно. И круто, что фигурное катание проявляется не только в соревнованиях, а также у нас есть различные проекты. Я выступала в шоу Ильи Авербуха несколько раз. Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы сто процентов согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое.

«Я не такой популярный спортсмен»

- Знаю, что в питании себя не ограничиваете. Более того, едите, когда вам хочется, и за калориями не следите. А что любите больше всего из еды?

- Я лучше съем кусочек булочки и удовлетворю свои желания, чем в чем-то себе откажу. Важно есть маленькими порциями. Не очень люблю сладкое. Для меня лучше стейк, чем шоколадка. К фаст-фуду отношусь спокойно. Иногда требует организм, почему-то, но не часто.

- Внешне кажется, что Елизавета Туктамышева очень спокойный человек. Но вы сами говорили о том, что часто импульсивно реагируете на вещи. А что вас может вывести из себя?

- В основном, меня выводят люди, которые пытаются мной манипулировать. Или думают, что это у них скрыто получается. Я всегда это чувствую, и меня это может вывести из себя. Я бываю импульсивной, но не так часто это показываю. Все-таки я тактичный человек.

Елизавета избегает людей, которые пытаются манипулировать. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как относитесь к негативным комментариям в свой адрес? Вас это задевает?

- В последнее время как-то не видела, чтобы мне писали что-то негативное. Даже странно. Отношусь к этому спокойно. Плохие комментарии есть у всех. Это как часть медийной личности. Я никогда не отвечаю на них, правда, иногда хотелось. Но решила, что до этого уровня опускаться не стоит.

- Как живется с осознанием того, что вы достаточно известная личность?

- Не совсем ощущаю ее. Я не такой популярный спортсмен, чтобы меня везде узнавали. Это, безусловно, происходит, но не так часто. Сейчас я живу вполне комфортно. Но слежу за тем, что и как говорю.

- Ваша младшая сестра тоже занималась фигурным катанием, но сейчас пишут, что она ушла в бальные танцы...

- Да, так и есть. Она сейчас больше занята учебой.

- Отвечая недавно на вопрос подписчиков, что было самым сложным для вас в жизни, вы ответили - Андрей Лазукин (бывший парень Елизаветы Туктамышевой). Это вы так пошутили?

- В каждой шутке есть доля правды (смеется).

- Какие планы на будущее?

- Готовимся к командному турниру, который пройдет в начале февраля.

- А к Олимпиаде-2022 в Пекине?

- Готовлюсь, как и прошлые два раза (смеется). В этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Поэтому делаю все возможное, чтобы эту мечту осуществить.