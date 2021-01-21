Бывший хоккеист ЦСКА Станислав Агафонов умер от передозировки наркотиками в Ленинградской области

Бывшего хоккеиста ЦСКА нашли мертвым в Ленобласти / Фото: Скрин youtube.com/ТБН

В Ленинградской области умер бывший хоккеист Станислав Агафонов, игравший за московские профессиональные хоккейные клубы "Спартак", ЦСКА и "Крылья Советов" в конце 90-х - начале 2000-х годов. 34-летний спортсмен был найден мертвым вечером в среду, 20 января 2021 года, в своем доме на улице Яблоневая в деревне Вартемяги. Предварительной причиной смерти стала передозировка наркотиками.

- В 20:46 часов 20 января в полицию поступило сообщение от 48-летнего мужчины, друга хоккеиста. Он и рассказал, что нашел спортсмена мертвым, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов приятеля Агафонова, спортсмен два дня не выходил на связь. Мужчина забеспокоился и поехал проведать друга. Окно в дом было приоткрыто, поэтому он пролез внутрь и увидел экс-хоккеиста без признаков жизни. Агафонов лежал на полу на первом этаже. На правой руке и вокруг нога были кровоподтеки, у рта - пена.

Рядом с трупом полицейские нашли порошок белого цвета, ложку и шприц. Со слов друга, бывший спортсмен и раньше употреблял наркотики.

Сейчас тело хоккеиста направлено в морг для обследования и установления точной причины смерти.

Известно, что в последние годы Агафонов был руководителем департамента спортивного служения АХЕЦ "Союз Христиан".