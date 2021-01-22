Самолет «Санкт-Петербург – Москва» срочно вернулся в Пулково из-за технической неисправности

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, срочно вернулся в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самолет маршрута «Санкт-Петербург – Москва» срочно вернулся в Пулково, пролетев в сторону столицы не дольше 20 минут. Во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность воздушного судна. Капитан принял решение не рисковать жизнью 124 пассажиров и полетел обратно в аэропорт.

- В 19:11 самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Пулково после вылета в Москву. На его борту находились 124 пассажиров и 4 члена экипажа. Во время полета от экипажа поступила информация о технической неисправности. Аэропорт привел в готовность силы к встрече самолета. Пока что решается вопрос о повторной отправке пассажиров данного рейса в Москву, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пулково.

Проверкой произошедшего инцидента уже занялись в транспортной прокуратуре. Там заверили, что взяли под контроль обеспечение пассажиров всеми необходимыми средствами, а также предоставление другого самолета для вылета в Москву. К слову, пострадавших на борту нет.