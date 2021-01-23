Семь любопытных фактов об Огюсте Монферране – создателе Исаакиевского собора

За городом зодчий присматривает с западного фасада Исаакия: портрет-барельеф Монферрана легко узнать по модели собора в руках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

23 января 2021 года отмечается 235-й день рождения Огюста Монферрана – француза, который отдал Петербургу всю свою жизнь, увековечив российскую веру и российский подвиг. В честь юбилея великого архитектора «Комсомолка» вспомнила самые любопытные факты из его творческой биографии.

ОКАЗАЛСЯ В РОССИИ СЛУЧАЙНО

Молодой французский архитектор Анри Луи Огюст Рикар де Монферран, отличившийся в Наполеоновских войнах, впервые встретил российского императора Александра Первого в 1814 году: монарх прибыл по делам в Париж. Встреча стала судьбоносной для обоих: первый создал главный памятник победам второго.

Портрет архитектора Монферрана. 1834 год. Е.А. Плюшар.

Императора заинтересовал альбом, преподнесенный ему архитектором (тогда распространять такие «портфолио» было обычным делом). Среди рисунков был и эскиз «Колонны в честь всеобщего мира» – прообраза Александровской колонны. Вскоре Монферрана пригласили в российскую столицу.

ПРИДУМАЛ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ КОЛОННУ

Колонна, задуманная архитекторов, отличалась от той, что мы видим сегодня напротив Зимнего дворца. Изначально Монферран предлагал поставить на Дворцовой обелиск, напоминающий древнеегипетский. Высота его должна была составить почти 34 метра (для сравнения, высота Александровской колонны вместе с пьедесталом – 47,5 метра, это самая высокая монолитная колонна в мире).

Одну из граней обелиска автор хотел украсить барельефами со сценами Отечественной войны. Отличался и задуманный пьедестал. На нем зодчий предлагал поместить барельеф с Александром в образе то ли римского воина, то ли Георгия-Победоносца.

Сравнительная высота колонн Александра Первого, Наполеона, Траяна, Помпея и Антонина. 1836 год.

Но идеи архитектора Николай Первый не разделил. В попытках отстоять проект Монферран даже посвятил императору сочинение, но это не сработало. Тогда зодчий подготовил второй – впоследствии воплощенный – проект, который и был утвержден.

Правда, навершие, предложенное Монферраном, – крест в окружении трех ангелов – так и осталось на бумаге. Любопытно, что в окончательном варианте навершия намеренно допустили ошибку: ангел взял крест в левую руку, что неправильно с точки зрения иконографии. Зато в таком положении крест встал точно посреди оси колонны.

НАМЫЛИЛ ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ

Скалу из розового гранита под Выборгом архитектор приметил еще до того, как вплотную занялся воплощением самого грандиозного монумента Петербурга. Монолит добыли в Пютерлакской каменоломне.

Сначала от скалы отсекли гигантскую призму. Затем ее опрокинули на перину в четыре метра толщиной, сложенную из елового лапника. Вес заготовки составлял 613 тонн, когда ее грузили на судно. Кстати, его пришлось сконструировать специально под особого «пассажира»: баржу «Святой Николай» разработал инженер-полковник Константин Глазырин. Для погрузки монолита на бот пришлось построить отдельную пристань.

Чтобы привести колонну в вертикальное положение и поставить точно по центру пьедестала, понадобилось 1 час 45 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два парохода отбуксировали гранитную глыбу в Кронштадт, а оттуда она попала на Дворцовую набережную. К тому моменту на Дворцовой его уже ждал пьедестал. Кстати, эта 400-тонная «подставка» доставила создателям не меньше хлопот.

– Так как работы производились зимою, то я велел смешать цемент с водкою и прибавить десятую часть мыла. В силу того, что камень первоначально сел (на фундамент. – Прим. ред.) неправильно, его пришлось несколько раз передвигать, что было сделано с особенною легкостью благодаря мылу, которое я приказал подмешать в раствор, – описывал сам Монферран.

Литография «Подъем Александровской колонны в 1832 году». Бишебуа Луи Пьер Альфонс, Байо Адольф Жан Батист.

Предстояло самое сложное – поставить колонну на пьедестал. Подъемную систему для этого придумал инженер Августин Бетанкур. Захватывающее действо собрало 30 августа 1832 года толпу зрителей: чтобы привести колонну в вертикальное положение и поставить точно по центру пьедестала, понадобилось 1 час 45 минут, 2000 солдат и 400 рабочих.

Открытие памятника провели в 1834 году, когда завершилось оформление всей площади. Для праздничного парада Монферран соорудил мост через Мойку – ныне Певческий.

ИСПУГАЛ СТОЛИЦУ

После открытия Александровской колонны жители Петербурга стали бояться, что она рухнет (ведь колонна не крепилась к постаменту – и, кстати, не крепится до сих пор). Страх был столь велик, что некоторые горожане старались лишний раз не бывать на Дворцовой площади. Среди них были бабушка Лермонтова и графиня Толстая, которая строго запретила кучеру провозить ее мимо колонны.

Чтобы развеять страхи современников и наглядно доказать безопасность монумента, Монферран почти каждый вечер прогуливался вокруг колонны со своей собачкой.

ПОДНЯЛ НЕПОДЪЕМНОЕ

После пожара в 1737 году Царь-колокол лежал на московской земле почти век и считался неподъемным. Так было до тех пор, пока посреди Петербурга не поставили вертикально 600-тонную глыбу гранита. По сравнению с ней 202-тонный колокол казался легким.

Подъем Царь-колокола по проекту Ивана Мироновского Монферран начал в 1836 году. Первая попытка закончилась неудачей: ломались подъемные блоки, лопались канаты. Наконец, 23 июня 1986-го колокол подняли на полозья, это заняло 42 минуты 33 секунды. Затем еще три дня колокол продвигали к постаменту у колокольни Ивана Великого. Там чудо-колокол находится и сегодня.

ПОСТРОИЛ ГЛАВНЫЙ СОБОР ПЕТЕРБУРГА

Монферран стал автором четвертого Исаакиевского собора (изначально был церковью). Проект грандиозной перестройки очень долго утверждался из-за своей сложности и важности, а по большей части – из-за критики со стороны ряда других архитекторов. Так, автора упрекали за огромный купол будущего собора.

Но, после корректировок, проект утвердили. Чтобы новый Исаакий выстоял, под фундамент забили 12 130 (!) еловых свай диаметром 26-28 сантиметров и длиной до шести с половиной метров.

Исаакиевский собор в процессе постройки. Литография по рисункам Монферрана.

Монолитные колонны из розового гранита везли в Петербург из Выборга: заготовки скатывали на морской берег, грузили на баржи и отправляли прямо к пристани в центре столицы. А чтобы дотащить гранитные глыбы до строительной площадки, от Невы до нее проложили специальную железную дорогу – первую на стройках России. Поднять исполинские колонны помогла система лесов, разработанная Бетанкуром (кстати, именно он предложил кандидатуру Монферрана на перестройку собора).

На строительство собора ушло 40 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего над сооружением собора трудились 400 000 человек (крепостных и казенных крестьян). От 60 до 120 из них погибли при золочении купола и деталей интерьера: метод огневого золочения отравлял воздух ядовитыми парами ртути.

УМЕР ЗАГАДОЧНО

Исаакий строился 40 лет. Среди современников ходили слухи, что архитектор тянет с завершением стройки потому, что когда-то ему предсказали скорую смерть после окончания собора. И действительно, не прошло и месяца после освещения храма, как его создатель погиб.

Убил Монферрана карбункул – быстро увеличивающийся гнойник под кожей. Несмотря на то, что зодчий просил похоронить себя в подземном своде собора, Александр Второй не дал на это разрешения: архитектор был католиком. В результате почивший Монферран, которого трижды обнесли вокруг Исаакиевского, был доставлен во Францию. Официально, он упокоился на кладбище Монмартра рядом с мамой и отчимом.

После себя архитектор оставил незавершенный монумент Николаю Первому, который окончил Дмитрий Ефимов, и два самых известных памятника России. За городом, ставшим ему родным, зодчий присматривает с западного фасада Исаакия: портрет-барельеф Монферрана легко узнать по модели собора в руках.