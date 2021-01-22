Кто будет представлять Ленобласть и Петербург на конкурсе «Учитель года России – 2020»

Слева - учитель математики Иван Меньшиков, справа - преподаватель истории и обществознания Иван Хеорхе. Фото: Смольный и vk.com/ivanich311

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выбрали участников для конкурса «Учитель года России – 2020». В Северной столице им стал преподаватель математики Иван Меньшиков из гимназии №166, что находится в Центральном районе. Его кандидатуру расхвалили лично губернатор.

- Петербургская школа всегда была одной из лучших в стране. Наши педагоги в числе первых осваивают новые технологии, разрабатывают авторские методики. Уверен, Иван Меньшиков достойно представит наш город. Желаю ему успеха! – процитировали Александра Беглова в Смольном.

К слову, за 30-летнюю историю конкурса учителя из Северной столицы становились абсолютными победителями пять раз – в 1998, 2003, 2007 и 2017 годах.

Честь Ленобласти будет защищать Иван Хеорхе, преподающий в Гатчинской гимназии имени Ушинского уроки истории и обществознания. Как рассказывают в правительстве 47 региона, на его занятиях никогда не бывает скучно, потому что он ведет активный диалог со школьниками. Да и сам он признает, что живет своей работой.

- Я люблю проводить живые, эмоциональные уроки – то есть не сухие академические занятия по учебнику, а интересные, с привлечением дополнительных материалов, с ответами на вопросы учеников, обсуждением актуальных тем и разбором кейсов, - раскрывает свои секреты педагог.

Федеральный этап конкурса пройдет в Волгоградской области. Соперничать между собой будут 85 учителей. Пятерку лучших педагогов объявят 1 февраля, а имя абсолютного победителя станет известно 2 февраля на церемонии закрытия.