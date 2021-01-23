Гоночная машина влетел в толпу зрителей на ралли в Карелии

Гоночная машина влетела в толпу людей на ралли в Карелии / Фото: ВК "Ралли - Карелия"

Жесткая авария произошла в первый день гоночных соревнований по ралли в Карелии. В пятницу, 22 января 2021 года, автомобиль, мчавшийся по заснеженной трассе, вылетел с нее и врезался ровно в зрителей, стоящих на краю дороги. О случившимся в социальной сети рассказал один из очевидцев.

- Минут за 15 до (аварии, прим.ред.) я обращался к этой компании с просьбой отойти дальше, по причине былого опыта съемки именно на этом участке трассы. Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили, - посетовал Антон Гермасимов.

Из-за обильного снега, водитель гоночной машины не справился с управлением. Автомобиль занесло, и несколько раз перевернуло, по инерции неся в сторону людей. Со слов очевидца, скорее всего водитель пытался увести авто от толпы, иначе, по его мнению, последствия были бы тяжелее.

- Один мужчина, просто чудом остался жив - спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем, - рассказал Антон.

Тем не менее, два человека пострадали: мужчину и женщину госпитализировали в больницу. На данный момент информация о их состоянии уточняется.

Ралли "Карелия 2021" проходит в городе Ланденпохья 22 и 23 января. Это первый этап Чемпионата России по автомобильному спорту.