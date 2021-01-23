Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Санкт-Петербурге: фото и видео с несанкционированной акции

В Петербурге проходит несанкционированный митинг 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 23 января 2021 года, в Санкт-Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. С самого утра для обеспечения безопасности в центр города стянулись силовики - сотрудники полиции и ОМОН. Перекрыты территории возле Гостиного двора, на Сенатской и Дворцовой площади.

- К Казанскому стянули силы. Два автозака, несколько полицейских машин, много силовиков. Туристы ходят как и в чем не бывало, - рассказал с места событий корреспондент "Комсомолки".

ОМОН оцепил главные площади города Фото: Артем КИЛЬКИН

Арка Главного штаба перед Дворцовой площадью тоже оказалась заблокирована силовиками. Туристы пожаловались, что из-за этого они не могут пройти к Эрмитажу.

После полудня на главных площадях города начали собираться люди. Инспектор отдела охраны по Адмиралтейскому району объявил в мегафон, что митинг нарушает закон о коронавирусе. Поэтому нарушителям грозят штрафы и задержания. Несколько людей, на которых не было масок, оказались в автобусе полиции.

Силовики охраняют Дворцовую и Сенатскую площади Фото: Артем КИЛЬКИН

- Отряд росгвардейцев, не менее ста человек, движется вдоль Исаакия к "Адмиралтейской", - отметил корреспондент. - На Сенатской много народа. Росгвардия становится цепью.

Также, для предотвращения несанкционированного митинга, были перекрыты пешеходные части Дворцового, Благовещенского и Троицкого мостов со стороны Васильевского острова. Кроме того, из-за большого пассажиропотока метрополитен закрыл на выход станцию метро "Невский проспект" со стороны канала Грибоедова.

Граждан предупреждают о задержаниях в связи с ограничением коронавирусных запретов Фото: Артем КИЛЬКИН

Официальных данных о количестве людей, пришедших на митинг, на данный момент нет. Сообщений о задержаниях также не поступало. "Комсомолка" продолжает следить за развитием событий.