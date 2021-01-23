Полиция проверяет видео из Петербурга, где сотрудник ОМОН ногой ударил в живот женщину

Полиция проверяет инцидент сотрудника ОМОН с женщиной в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту инцидента сотрудника правоохранительных органов с женщиной во время несанкционированного митинга, который прошел в субботу, 23 января 2021 года. Вечером в сети появилось видео с площади Восстания, на котором несколько ОМОНовцев ведут задержанного парня. Им на встречу вышла женщина, которая попыталась помешать пройти стражам порядка. Однако один из правоохранителей отреагировал жестко.

- Зачем вы его схватили, - крикнула женщина.

После этого один из сотрудников ОМОН на ходу ударил женщину ногой в живот, от чего та упала на землю. Пострадавшей помогли прохожие, которые отвели ее к медикам.

Как сообщили "Комсомолке" в главном управлении МВД, данным инцидентом уже занимаются, проводится проверка.

- Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - отметили в полиции.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на двух сотрудников ДПС. Одному из полицейских после инцидента потребовалась госпитализация.

Напомним, что в Петербурге прошла незаконная акция. Силовики города заранее оповещали граждан, что участие в несанкционированном митинге грозит задержаниями и штрафами.