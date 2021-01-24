«Без роскоши и помпезности»: Наследник дома Романовых сыграет свадьбу в Петербурге

Наследник династии Романовых женится. ФОТО: Российский Императорский Дом

Наследник династии Романовых женится. Эта радостная новость облетела уже весь мир. Его избранницей стала дочь итальянского дипломата. О грядущей свадьбе 39-летнего цесаревича Георгия Романова и 38-летней Виктории Беттарини сообщила глава дома Романовых – Великая Княгиня Мария Владимировна.

Сейчас пара готовится к торжеству, которое намечено на осень 2021-го. Как и где пройдет одно из самых ожидаемых торжеств этого года, «КП» рассказал директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

10 ЛЕТ ЗНАКОМСТВА

На помолвку Великий Князь подарил своей любимой особое кольцо – золотое с небольшими камнями. Но особенное оно не из-того, что дорого стоит (честно говоря, в этом отношении по царским меркам оно весьма скромное – прим. ред.). Его значимость в другом – Георгий Романов получил его от матери, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда Великая Княгиня попросила сына, чтобы именно это украшение он вручил даме своего сердца.

Глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна. ФОТО: Российский Императорский Дом

Что известно о Виктории? Она единственная дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини и его жены Карлы Вирджинии. Знает пять языков, в том числе русский, имеет ученую степень по международному и европейскому праву, а также возглавляет благотворительный Российский императорский фонд. Такой же полиглот и Георгий Романов. С самого детства он жил и учился в Европе. А не так давно перебрался на свою историческую родину и теперь в Москве.

Мария Владимировна приняла невестку хорошо. По словам Александра Закатова, она уверена, что у них не просто какое-то романтическое увлечение, а действительно серьезные чувства проверенные временем.

- Великий Князь и Виктория Романовна знакомы практически 10 лет. Сначала это было сотрудничество, дружба, а потом они поняли, что между ними нечто большее, - признался приближенный к семье. - Великая Княгиня очень ценит, что невестка относится к ее сыну так же, как и он к ней, - с любовью и уважением. Они гармонично вместе существуют и работают над совместными проектами для России.

К слову, летом прошлого года она приняла православие в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Летом прошлого года Виктория приняла православие в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. ФОТО: Российский Императорский Дом

ВЕНЧАНИЕ, А УЖЕ ПОТОМ МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

- Императорская семья изначально не хотела какой-либо роскоши и помпезности. Но должный уровень торжественности, безусловно, будет. Главное для императорской семьи его историческое и духовное значение. Ведь это первое бракосочетание члена дома Романовых на родине после революции 1917 года, - отметил Александр Закатов. – Планируется красивое мероприятие в рамках тех норм, которые приняты в современном сообществе королевских семей.

Торжество устроят в Петербурге. Среди гостей будут представители других королевских домов из разных стран мира, российского общества, государственные деятели, духовенство, деятели науки и культуры. Их количество, как пояснил Закатов, будет зависеть от требований, вызванных пандемией коронавируса.

Но свадьба – это уже второй этап. Перед этим пара обвенчается в Троицком соборе Ипатьевского монастыря в Костроме. Произойдет это уже 24 января.

- Кострома очень дорога императорской семье. Это колыбель дома Романовых. Именно оттуда был призван на царство первый царь их династии. Поэтому перед большим событием в своей жизни Великий Князь и его невеста совершат туда паломничество, - поделился подробностями глава канцелярии.