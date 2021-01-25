Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 января 2021 года: Койки для больных сворачивают, а власти обещают снятие ограничений

Последние новости по коронавирусу на 25 января в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 января 2021 года выглядят позитивно. В городе начался спад заболеваемости инфекцией. Число новых больных по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на четверть. При этом в городе теперь остается почти треть свободных коек для больных Covid-19.

- За минувший день в городе было зафиксировано еще 2929 случаев заражения COVID-19, - сообщает оперштаб. - Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 319 593 человек. Умерли от инфекции 9315 горожан (+61 за сутки), а выздоровели 208 772 (+2260 за сутки).

Начальник комздрава Петербурга заговорил о том, что следующая неделя покажет, можно ли уже говорить о затухании второй волны коронавируса. Как бы там ни было, а о том, что часть коек нужно уже сворачивать он заявил уверенно.

Коронавирус в Петербурге, последние данные на 24 января / Фото: Яндекс

Сразу же после этого и правительство города выпустило в своем отчете прогноз о том, что если наметившая положительная динамика сохраниться, то тогда можно начать поэтапно снимать ограничения в городе.

Сейчас же, по словам властей, обстановка к снятию ограничений в городе не располагает. До сих пор остается больше ста тысяч активных больных.

Тем временем, в городе продолжается вакцинация от коронавируса. В Санкт-Петербурге откроют еще 26 новых прививочных пунктов. Также еще один появится в Ленэкспо.

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