Карьерная онлайн-игра и лекции преподавателей из Кремниевой долины: Как Сбер поздравил молодежь с Днем студента

Сбер поздравил студентов с их днем в своей фирменной манере - совместив приятное с полезным. Фото: Андрей ГАШЕВ

25 января по всей России отмечается День студента. Не остался в стороне от торжеств и Сбер.

- Я поздравляю всех причастных с праздником! Студенчество – время стремительного взросления, осознания своего будущего, - отметил в торжественной речи председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Максимально пользуйтесь возможностями, которые дает вам вуз, и идите к своей цели. А мы готовы поддерживать всех, кто тянется к новому, и это давно стало нашей постоянной практикой. Только в прошлом году почти 3000 студентов СЗФО приняли участие в вебинарах Северо-Западного банка на тему мышления, настроения и интеллекта с известными спикерами – такими, как генеральный директор компании «RP Consulting», магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев или журналист, телеведущий и врач Сергей Малоземов.

Представители крупнейшего универсального банка России и в этот раз подошли к поздравлению учащейся молодежи в своей фирменной манере: совместили полезное с приятным.

Вообще, в Сбере прекрасно знают, на каком языке общается между собой молодежь, чего она хочет от жизни и к каким целям стремится. Поэтому «гвоздем» праздничной программы стала «карьерная онлайн-игра», в которой каждый желающий может создать своего персонажа и «прокачать» его, выполняя те задачи, которые выполняют молодые специалисты Сбера во время стажировки. На выбор дается три специальности – IT, экономика, Data Science. За выполнение заданий предусмотрены реальные призы и награды – промокоды и скидки на услуги компаний, входящих в собственную экосистему Сбера и партнеров. Игра будет доступна до 31 января

Не забыли в Сбере выделить лучших из лучших. 25 января в СберУниверситете для сотни самых успешных и перспективных студентов российских вузов прошел образовательный семинар. Будущим специалистам прививали новые знания и навыки, развивали в них личностные и управленческие качества. Спикеров, надо отметить, подобрали на славу: выступил руководитель Центра академических партнерств Сбера Андрей Очеретный и основатель популярной сети специализированных магазинов «Лаборатория бега» Илья Слепов. На протяжении нескольких часов эти и другие приглашенные эксперты рассказывали ребятам о цифровом мире, в котором им предстоит жить, о новых технологиях и многом, многом другом. Одним словом, «прокачались» участники семинара здорово – остается только воображать, какой импульс для дальнейшего развития им это даст и какие высоты поможет покорить.

Ну а еще – онлайн-квиз с вопросами по экономике, культуре, истории и космосу, целый цикл бесплатных лекций и вебинаров, посвященных сверхактуальным в наше время темам – финансовой грамотности и защите персональных данных.

Вишенкой на торте стал первый акселератор Сбера на базе программы от Stanford Online. Программу для студентов разрабатывал знаменитый Стэнфордский университет, выпустивший 58 лауреатов Нобелевской премии. Пока что принимаются заявки от желающих поучаствовать. Само обучение начнется позже и будет проходить в онлайн-формате, а кураторами талантливой российской молодежи выступят преподаватели из легендарной Кремниевой долины. Акселератор имеет все шансы стать новым словом в системе студенческого образования – ребятам будут не просто давать теоретические знания, им помогут придумать, разработать и запустить свой собственный бизнес-проект с перспективой его капитализации. Одним словом, шанс поистине уникальный.

- Я поздравляю студентов с праздником и желаю им сохранить тягу к изучению нового на всю жизнь, чтобы постоянно менять себя и мир вокруг к лучшему, - обратился к учащимся со всей России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Мы с удовольствием принимаем студентов в качестве стажеров, и самые талантливые по окончании обучения сразу же вливаются в нашу команду, привнося инновационные подходы и двигая Сбер вперед. Ко Дню студента мы постарались предоставить молодым людям новые возможности: это и образовательные, и профориентационные, и развлекательные активности. Они, кстати, будут интересны не только студентам, но и людям любого возраста, образования и профессии.