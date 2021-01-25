Города из пенопласта, настоящее оружие и Вениамин Смехов: Как снимается российская «Игра престолов»

"Этерна" - первый российский фенези-сериал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот уже который день на киностудии «Ленфильм» не утихают звон шпаг и странные разговоры. По павильонам ходят юноши в монашеских робах, а в каменных (на самом деле почти каменных, но об этом позже) гротах мерцают загадочные огни. Это снимается первый российский фентези-сериал – «Этерна», экранизация монументального цикла книг писательницы Веры Камши. В народе, да и среди журналистов, «Этерну» уже успели окрестить «русской «Игрой престолов». «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» одной из первых побывала на съемочной площадке и теперь готова поделиться самыми свежими и интересным подробностями амбициозного проекта.

Съемки проходят на киностудии "Ленфильм" сразу в трех павильонах. Фото: Олег ЗОЛОТО

АНАТОМИЯ «ЭТЕРНЫ»

Для начала, как водится – минутка истории. Цикл «Отблески Этерны» Веры Камши – явление без пяти минут культовое. Когда-то его называли «лучшим образчиком исторического фентези на всем постсоветском пространстве», ему посвящали песни и целые музыкальные альбомы. Вокруг цикла сформировался собственный довольно обширные фэндом – поэтому то, что для экранизации отечественные кинематографисты выбрали имени «Этерну», в общем-то, неудивительно.

Что это за сцена, мы вам, конечно, не расскажем. Но поверьте - она будет как минимум запоминающейся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как, впрочем, не удивительны и сравнения с «Игрой престолов». И там и там – противостояния влиятельных семей и изощренные дворцовые интриги. И там и там – суровое «историческое» фентези, в которое походя вплетаются магия и древние легенды. Есть даже неведомое зло, которое угрожает самому существованию мира. Одним словом, параллели напрашиваются сами собой. Правда, творческая группа, работающая над сериалом, признается – от вопросов про «Игру престолов» у них уже начинается нервный тик.

В сериале - 220 персонажей. И у каждого - своя история. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы нигде и никогда не позиционировали проект как «наш ответ «Игре престолов», - рассказывает креативный продюсер сериала Никита Сугаков. – И такое гигантское количество заголовков и статей, в которых его так называют, нас очень сильно удивляет. Это совершенно разные вещи – причем как романы-первоисточники, так и сериалы.

Четко даты выхода у сериала пока нет. Ориентировочно посмотреть его можно будет либо уже в 2021-м, либо в 2022-м году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, кое-что у американского хита творческая группа «Этерны» все-таки почерпнула. И это что-то – подход к работе. По словам Сугакова, сериал, рассчитанный на пять сезонов, уже продуман и расписан до мельчайших деталей. Вплоть до того, что у каждого персонажа – а их в истории запланировано 220 – есть свой «персонажный лист», в котором подробно прописаны его образ, внешний вид, привычки, черты характера и, конечно же, его история от начала и до самого конца. У второстепенных героев персонажный лист занимает одну, максимум две странички. У главных – сам по себе тянет на небольшой роман, как по объему, так и по количеству информации. Кроме того, создатели разобрали далеко не маленький мир «Отблесков Этерны» буквально по кусочкам и написали по книгам Веры Камши собственную гигантскую энциклопедию. «Гигантскую» - тут вовсе не преувеличение. Если верить нашему собеседнику, она уже превзошла по объему все 16 книг оригинального цикла вместе взятых.

Съемочный процесс занимает по десять-двенадцать часов ежедневно. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГОРЕЛКА – ЛУЧШИЙ ДРУГ КОСТЮМЕРА

Не отстают и художники-постановщики. Для съемок сериала на «Ленфильме» задействовали три огромных павильона. В одном разместился древний город под названием Агарис, в другом – палаццо Матильды и Альдо Ракан, в третьем – старинный монастырь, где лечат раненых. Общая площадь декораций – 2 500 квадратных метров. Количество мелких деталей и элементов оформления – не поддается подсчету.

Для сериала разработали несколько фехтовальных школ - каждая учитывает особенности того или иного региона большого мира "Этерны". Фото: Олег ЗОЛОТО

- Думаете, это камень? – улыбается художник-постановщик Анастасия Каримулина, стоя у монументальной, совершенно явно древней на вид каменной стены в Агарисе. – А вот и нет – обыкновенный пенопласт! Только нужным образом вырезанный, склеенный и раскрашенный. Сколько его здесь – я вам даже не скажу. Но точно не меньше тонны. Стены, камни, колонны, скульптуры – все это вырезано из пенопласта. А смотрится совсем как настоящее.

Общая площадь декораций, построенных для сериала - более 2 500 квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше всего, отмечает Анастасия, пришлось повозиться с мостовыми и полами. Тут пенопластом уже не обойдешься – актеры сотрут его ногами весь в первый же съемочный день. Так что локации выложили настоящим камнем, купленным в обыкновенном строительном магазине. А потом – вручную, при помощи молотков и зубил придали ему состаренный вид, покрыли щербинами и сколами.

Сериал будет иметь рейтинг 18+ и начинаться со сцены масштабной битвы. Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions.

У костюмеров – своя особенная кухня. Для персонажей «Этерны» заготовили несколько десятков нарядов – каждый со своей эстетикой и характером, отражающим характер героя. Для того, чтобы добиться максимальной реалистичности, творческая команда креативила и продолжает креативить в режиме нон-стоп.

Каменная отделка на самом деле изготовлена из пенопласта. Настоящие в этой комнате только пол и мебель. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Есть такой секрет - только вы о нем никому не рассказывайте! – смеется художник по костюмам Наталья Белоусова. – Очень часто нам в нашей работе пригождается… бальзам, которым покрывают конскую сбрую – в частности, седла. Достаточно нанести его на ткань, и вещь сразу станет выглядеть поношенной и потертой. Ну а если нужно показать еще более реалистичную картинку, костюм можно… поджечь. Буквально – обработать газовой горелкой. Правда, если бальзам смывается, то опаленную вещь уже никак не восстановишь – только шить заново.

Изнанка процесса. Над декорациями трудится целая команда художников - несколько десятков человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

НОСТАЛЬГИЯ ПО «ТРЕМ МУШКЕТЕРАМ»

Актерский состав у сериала отменный. В основном в «Этерне» заняты молодые и перспективные – хотя и признанным мэтрам в мире шпаги и магии тоже нашлось место. Так, на огонек к создателям сериала заглянул сам Вениамин Смехов – легендарный Атос из «Трех мушкетеров» Юнгвальд-Хилькевича. Правда, к сожалению, именно что заглянул – в сериале у него всего одна сцена, да и та длится немногим более пяти минут. Рассказывать о ней в деталях мы не имеем права, отметим лишь, что даже эти пять минут Смехов ухитрился сделать запоминающимися – как минимум для съемочной группы. Из локации – тесного каменного грота – он вышел под гром аплодисментов.

У заслуженного Атоса страны Вениамина Смехова в сериала небольшая - буквально на пять минут - но очень значимая для сюжета роль. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы знаете, ко мне поступает очень много предложений о съемках, - поделился Вениамин Борисович, когда нам выпал шанс поговорить с глазу на глаз. – Большинство из них я отклоняю – я все-таки не киноактер, мне это не так интересно. И в «Этерне» я поначалу тоже ничего особенного для себя не увидел. Никакой надежды у меня на нее не было. Но когда я встретился с командой, когда мне принялись наперебой рассказывать, кто там за кем следует, какая партия какую гнобит, как кто выкручивается, а вот еще есть такой персонаж – сын брата врага… Скажу честно – я мало что запомнил. Но то, насколько эти люди знают материал, насколько он им интересен, меня, конечно, приятно удивило. К тому же я в свое время посмотрел пару серий «Интернов» (их, как и «Этерну» снимал режиссер Евгений Невский – прим.ред.), и они мне понравились. И вот – я здесь.

Главные роли исполняют молодые и талантливые актеры Павел Крайнов... Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions.

Между тем – и это стало для нас неожиданностью – сниматься в фентези Смехову, по его же собственным словам, не впервой. С какой-то точки зрения, отметил актер, и всем известные «Три мушкетера» - тоже фентези.

Несмотря на любовь создателей к практическим эффектам и реальным декорациям примерно половина сериала будет снята на "зеленом экране". Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions.

- Вы хотите услышать, что я испытываю ностальгию от того, что вернулся ненадолго в мир шпаг и дворцовых интриг? – усмехнулся в какой-то момент Вениамин Борисович. – Ну ладно, я ее действительно испытываю. Тем более что с этим фильмом меня до сих пор многое связывает. Не далее как на прошлой неделе мы, например, встречались с Портосом – Валей Смирнитским – и созванивались с Дартаньяном, Мишей Боярским, отмечали юбилей нашей дружбы. Так что «Этерна» - для меня это нечто особенное. Тем более что душа моя все же в театре, а то, что происходит здесь, на мой взгляд, похоже скорее на театральную постановку, нежели на сериал. Это здорово.

...и Юрий Чурсин. Ему, к слову, предстоит стать главным секс-символом всей "Этерны". Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions.

Да и вообще – внимание творческой группы к деталям заставляет отбросить сомнения и всей душой поверить в проект. Не скроем, поначалу фраза «первый русский фентези-сериал», да еще и многочисленные параллели с «Игрой престолов» вызывали некий скепсис – много мы уже видели «наших ответов», да только не из одного ничего хорошего до сих пор не вышло. Передумать же заставил один-единственный мимолетный эпизод: во время съемок сцены с Вениамином Смеховым продюсер внезапно остановил камеру и скомандовал по рации:

В сериале хватает и экшн-сцен. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Девочки-костюмерши! У персонажа ботинки блестят. Такого не может быть – он по сюжету только что с дороги. Припылите их немножко.

Припылили – что характерно, настоящей пылью с пола, а не специальной киношной. Для большего реализма. Съемки возобновились – и на этот раз прошли на ура.

За постановку сцен фехтования отвечают мастера спорта, профессиональные фехтовальщики братья Мазуренко - создатели известного на всю Россию фехтовального дуэта "Бретер". Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Даты выхода сериала – даже примерной – создатели пока не называют. Можно лишь предположить, что это, если все сложится, будет конец 2021-го – начало 2022 года. Время нелегкое – «Этерну» со всех сторон будут поджимать громкие иностранные премьеры: от «Властелина колец» до «Ведьмака» и приквелов все той же «Игры престолов». Тем не менее уверенности в своих силах творческой группе не занимать – так что все должно сложиться удачно. Мы, по крайней мере, в это искренне верим.

У главных героев - настоящее стальное оружие. Только не заточенное - по технике безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПЛАСТМАССОВЫЕ ДОСПЕХИ И СТАЛЬНЫЕ ШПАГИ

А еще для главных героев отковали настоящие металлические доспехи – с кирасами, наручами и прочими атрибутами. А вот массовке пришлось ограничиться «броней» из пластмассы – впрочем, благодаря грамотной работе с фактурой на экране никто не заметит разницы. То же самое, к слову, касается и оружия – у центральных персонажей оно настоящее, стальное. Фехтовать таким, да еще и в полном доспехе – дело, мягко, говоря, нелегкое. Хорошо, что и Павлу Крайнову и Юрию Чурсину, исполнившим в «Этерне» главные роли, опыта в этом не занимать: Крайнов когда-то работал каскадерам на съемках голливудского эпика «300 спартанцев», а Чурсин научился мастерски владеть шпагой во время съемок новой экранизации «Трех мушкетеров».

С сериалом сотрудничают ветераны ролевого движения. Так что творческая группа уверены: претензий по технической части к их детищу не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

«МОРЕ» В ПАВИЛЬОНЕ

Несмотря на то, что большая часть эффектов и декораций в сериале – пластические, современных технологий на съемках «Этерны» хватает. Так, по сюжету, Агарис – портовый город, он стоит на берегу моря. Его в павильон никак не впихнешь, поэтому некоторые локации затянули зеленой тканью. На хромакее, отмечает Анастасия Каримулина, будет отснято примерно 50 % итогового материала. Все фоны будут рисоваться вручную – собственно, уже рисуются, параллельно с основным съемочным процессом.

Впрочем, даже без хромакея, на этапе «черновой работы» мир сериала получается как минимум интересным. При разработке концепции художники – и постановщики и гримеры и художники по костюмам – отталкивались в первую очередь от классики мировой живописи 16-17-го веков. Одним из основных источников вдохновения, по словам творческой группы, для них послужили картины испанцев Диего Веласкеса и Эль Греко – с приглушенными теплыми тонами, правильными пропорциями и неизменно красивыми персонажами. Так что на экране нам представят своего рода микс Средневековья и Эпохи Возрождения – от первого возьмут брутальность (предполагаемый рейтинг сериала – 18+, а открываться повествование будет сценой масштабной битвы), от второго – общую эстетику.