«Такой футбол» вернется на телеканал «Санкт-Петербург»

В студии будут обсуждать футбольные страсти с авторитетными экспертами. Фото: Телеканал «Санкт-Петербург».

В начале этого года телеканал «СанктПетербург» подготовил сразу несколько приятных сюрпризов для любителей футбола. В январе в сетку основного городского телеканала возвращается программа «Такой футбол», а с февраля болельщики «Зенита» смогут увидеть трансляции матчей любимого футбольного клуба в эфире в удобное вечернее время.

Так, в субботу, 27 февраля, петербургский «Зенит» сразится с футбольным клубом «Ростов». Зрители телеканала смогут увидеть трансляцию матча в 18.30. Обсудить футбольные страсти с авторитетными экспертами - эта возможность есть у каждого болельщика в программе «Такой футбол», которая выходит с середины января каждый понедельник. «Такой футбол» - это 26 минут небанальной аналитики.

- Санкт-Петербург без преувеличения можно назвать футбольной столицей России, и, конечно, телеканал «Санкт-Петербург», как основной городской телеканал, не может не идти навстречу пожеланиям многочисленных футбольных болельщиков и оставаться в стороне от освещения игр клуба «Зенит», тем более что трансляции матчей с участием этой команды традиционно имеют очень высокие рейтинги, - поделился генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

- Мы делаем большую ставку на развитие спортивного вещания и не только показываем матчи любимой петербуржцами команды, но и разбираем игры в программе «Такой футбол», приглашаем для обсуждения в прямом эфире звездных игроков прошлого и настоящего и авторитетнейших экспертов.

Ведущий программы Иван Лосев - корифей спортивной журналистики и руководитель спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург». Иван увлекается футболом с детства и попробовал себя в этой игре в разных ролях - от игрока в команде детской футбольной школы «Смена» до комментатора прямых трансляций матчей «Зенита». Постоянным экспертом «Такого футбола» выступает обладатель Кубка России в составе сине-бело-голубых Алексей Игонин, карьера которого насчитывает 302 игры. Смотрите «Такой футбол» по понедельникам в 23.00. Повтор во вторник в 16.55.