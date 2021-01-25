Выпускник пропустил бы два набора в вуз: Как репетитор из Петербурга больше года судился за свои баллы ЕГЭ

Репетитор из Петербурга почти полтора год судился за свои баллы ЕГЭ по обществознанию. Фото: Личный архив

Не так долго осталось до самой жаркой поры для выпускников – впереди экзамены и поступление в вузы. Для тех, кто собирается за высшим образованием, получить низкую оценку за ЕГЭ – как страшный сон. Абитуриенты знают, что какая-то пара баллов иногда может решить судьбу: например, оставить без бюджетного места или желаемой специальности. Бывает, что уверенные в своих знаниях ребята считают, что оценку за экзамен им незаслуженно занизили. И всем известно, что оспорить ее можно, подав апелляцию. Но прежде чем писать такое заявление, послушайте историю петербургского репетитора, который пошел дальше и почти полтора года судился за свои баллы ЕГЭ.

ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

Дмитрию Кокорикову 34 года. По образованию он юрист: работал юрисконсультом, учился в аспирантуре и преподавал. А несколько лет назад ушел только в образование – работал в колледже, а потом стал репетитором по обществознанию. В 2018 году Дмитрий решил сдать ЕГЭ по своему предмету и, что называется, на своей шкуре прочувствовать все то, что испытывают выпускники. Получил 90 баллов. Отличный результат, скажут многие! Но Дмитрию так не показалось – он был уверен в правильности еще трех своих вопросов и поэтому подал апелляцию. Встречу с конфликтной комиссией он вспоминает так:

– Я подсел к двум экспертам, и они сразу мне сказали: «Вот здесь Вам балл добавить можно, конечно, но вот здесь мы бы два балла сняли». В общем, я понял, что они не вчитывались в работу, формально ее проверили и все.

В итоге вернуть потерянные баллы не удалось, но в своей правоте Дмитрий был уверен. Поэтому решил пойти прямиком в суд.

Дмитрий был уверен в правильности своих ответов, однако доказать в суде это не удалось. Фото: Личный архив

– Статусы учителя, юриста, идеалиста и гражданина не оставили мне выбора – в суд! Первый статус подталкивал, потому что на моем месте может оказаться и мой ученик. Второй говорил: «У тебя достаточно юридической практики, чтобы самостоятельно защитить себя». Третий жаждал справедливости, а четвертый хотел сделать что-то общественно-полезное, – делится Дмитрий.

К слову, сдавал ЕГЭ репетитор перед переездом в Петербург – еще в Краснодаре. Так что судиться пришлось с местным Министерством образования. И представьте себе: процесс длился 509 дней!

– Судебный процесс постоянно затягивался. Если бы на моем месте был выпускник 11 класса – то даже с положительным решением суда он бы пропустил сразу два набора в вуз – в 2018 и 2019 годах, – говорит репетитор. – Я считаю, что нужно закрепить в законе очень короткие сроки рассмотрения именно этой категории дел. Иначе судебное оспаривание теряет всякий смысл.

Тем не менее такой долгий срок не привел к положительному результату: суд репетитор не выиграл и баллы остались теми же.

– Несколько заседаний подряд представитель Министерства категорически утверждала, что она не может предоставить суду правильные ответы на мой вариант ЕГЭ, поскольку «у Министерства их нет», – рассказывает Дмитрий. – В итоге ответы все же появились, но суд, к сожалению и к моему удивлению, их так и не изучил. И в иске мне было отказано. Почему не приняли мои ответы – я вам не смогу ответить, поскольку суд в своем решении это никак не объяснил.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В БАЛЛАХ?

В заданиях, где нашли ошибки, речь шла об определении «экономического роста», тенденциях современного образования и признаках федерации.

– В одном случае, например, мне не засчитали определение «экономического роста», поскольку я не указал слово «долгосрочное». Это при том, что оно присутствовало не во всех официальных учебниках, а ученик имеет право к экзамену готовиться по любому из них – они равноправны и приоритет не установлен, – говорит Дмитрий.

Через год репетитор пересдал экзамен и получил 100 баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кстати, об учебниках. Один из главных советов репетитора – готовиться только по федеральному перечню учебников. Магазины сегодня пестрят самыми разными книгами по ЕГЭ, но стоит выбирать официальные. Сам Дмитрий рассказывает, что из-за учебника можно оказаться в абсурдной ситуации на конфликтной комиссии.

– Представляете, Вам говорят: «Вы показываете нам неофициальный учебник, поэтому мы не принимаем этот аргумент». То есть Вам ничего не говорят по поводу верности или неверности аргумента. Вы показываете учебник, где написано «дважды два – четыре», а Вам в ответ: «Учебник неофициальный. Мы не принимаем эту цитату», – делится преподаватель.

Однако в знаниях репетитора все же сомневаться не приходится: через год после «неудачной» попытки Дмитрий снова сдал ЕГЭ. И на этот раз – на 100 баллов и безо всяких апелляций.

– Это было дело чести, – улыбается Дмитрий. – Если репетитор сам пишет экзамен на 90 баллов (и потом на апелляции не может себе вернуть ни одного балла) – то как он может учить этому предмету детей?

НА ЗАМЕТКУ

Для ребят, которым предстоит сдавать ЕГЭ по обществознанию, Дмитрий дает такие советы:

– Самая общая рекомендация – не надеяться на апелляции и стараться взять максимальный балл с первой попытки. Для этого важно готовиться по официальным тестам ФИПИ. Использовать по возможности несколько учебников из официального перечня. Не только понимать, но и учить большие объемы информации: понятия, признаки, функции, виды, принципы и т.д. Иметь четкий график прохождения тем и следовать ему. Обязательно в нем должно быть выделено время на повторение блоков целиком (повторить «всю экономику», «всю политику» и т.д.) и всего пройденного материала. Последние месяцы перед экзаменом активно писать «пробники» и просить учителей (репетиторов) их проверять. Тренировать в себе буддийское спокойствие и, вместе с тем, оптимистичный настрой.