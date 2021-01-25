«Сложная процедура»: в комздраве рассказали, когда больницы Петербурга могут вернуться к обычной работе

К началу весны Санкт-Петербург может в большей своей части вернуться к прежней спокойной жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга задумался о сокращении количества коек в инфекционных стационарах. Поводом стало общее улучшение ситуации с эпидемией: в последние несколько дней показатели заболеваемости в Северной столице уверенно ползут вниз, снижается количество госпитализаций и смертей. Одним словом - настало время понемногу возвращаться к привычной "докоронавирусной" жизни.

Впрочем, пока что, отмечают в ведомстве, говорить о каких-то конкретных сроках и называть конкретные даты не приходится. Обстановка в городе все ещё слишком нестабильна. Тем более совсем недавно, в субботу, в Северной столице прошли несанкционированные акции протеста. В любое мало-мальски значимое сборище людей в одном месте - это, в современных реалиях, потенциальный билет в новую эпидемическую "волну".

- На данный момент это лишь предложение - специалисты комитета по здравоохранению изучили текущую ситуацию, установили динамику и заявили о готовности это сделать, - объяснили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства. - Решающей так или иначе будет эта неделя, с 25 по 31 января. Если не будет никаких вспышек заболеваемости, а суточный прирост больных продолжит снижаться - можно будет уже говорить о каких-то конкретных шагах.

То же самое, к слову, касается и больниц, еще в прошлом году в связи с развитием эпидемии переведенных на особый "инфекционый" режим. Сейчас их в Петербурге, напомним, 23 - 16 городских и семь федеральных. Перепрофилированы в том числе ключевые для своих районов стационары: к примеру, Мариинская больница в Центральном районе и Покровская - в Василеостровском. На данный момент, уточняют в комздраве, планы по возвращению их на прежние рабочие "рельсы" есть, он опять же - без конкретных сроков.

Сейчас 23 стационара в городе перепрофилированы из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если все сложится благополучно, соответствующее решение может быть принято уже до конца недели, - уточнили в пресс-службе. - Но важно понимать, что это лишь решение - первый этап работы. После этого нужно будет сформировать очередность - стационары будут возвращаться к обычному профилю поэтапно, не все разом - и провести санитарную обработку помещений.

Добавим к этому, что в прошлый раз Роспотребнадзор настаивал на двухнедельном карантине для врачей и медицинского персонала. Как сообщили "Комсомолке" собственные источники, на этот раз все, скорее всего, будет точно так же - хотя всем и хочется максимально ускорить процесс. Так что все это в совокупности может занять примерно месяц - собственно, так уже было, когда "коронавирусные" стационары и поликлиники перепрофилировали обратно после того, как схлынула условная "первая волна" эпидемии. Впрочем, сама по себе эта новость скорее приятная: она означает, что уже к началу весны Санкт-Петербург может в большей своей части вернуться к прежней спокойной жизни. Если, опять же, до этого времени ничего не случится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Схожие планы строят и в Ленинградской области. Там они, впрочем, уже обрели конкретные черты. Так, в понедельник, 25 января, местная администрация сообщила, что регион планирует свернуть койки, открытые под COVID-19, после выписки пациентов и необходимой обработки медучреждений. В систему оказания медицинской помощи в первую очередь вернут Волховский роддом, основные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках Сланцевской.