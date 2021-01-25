«Трогал в интимных местах»: Актера «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова заподозрили в педофилии

Артист признал свою вину Фото: "Инспектор купер-2"

Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и фильма «Трудно быть богом» Никита Струков оказался в центре скандала. Артиста заподозрили в педофилии после того, как на него пожаловались родители 15-летнего подростка. Со школьником артист познакомился в лагере, где был вожатым. По словам ребенка, после этого они продолжили общаться. Артист приглашал мальчика к себе домой.

- По словам ребенка, артист неоднократно трогал его в интимных местах, - сообщил "КП-Петербург" источник. - В квартире артиста после этого был проведен обыск, во время которого в его техники нашли порнографию.

Найденные порно-материалы у артиста - нетрадиционного характера. В Интернете уже объявили, что после изъятого число жертв может быть несколько десятков. Однако источники "КП" просят не спешить с выводами.

- Найденные материалы будут отсмотрены, еще не установлено, кто именно на них, какого возраста, - поясняет источник "КП". - Выводы делать рано, неизвестно, сам снимал эти материалы артист или скачал их.

Сейчас на артиста возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия". По этой статье ему грозит до 3 лет колонии. Поэтому Струкова пока отпустили под подписку о невыезде. Сейчас силовики будут анализировать все материалы, искать возможных жертв.