«Пусть они хоть что-то узнают»: В Санкт-Петербурге сняли фильм о войне и блокаде для американских школьников

В "Ленрезерве" сняли фильм о войне и блокаде для школьников из США. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сняли два получасовых учебных фильма о Великой Отечественной войне и блокаде, которые будут показывать...американским школьникам. С заказом на съемку к руководству патриотического движения «Ленрезерв» обратились бывшие россияне, уехавшие жить в США. Теперь их дети учатся там, но преподавание истории в заокеанских школах устраивает далеко не всех родителей.

- К нам обратились эмигранты из России, чьи дети учатся в частных школах вместе с местными детьми. Они увидели видео-экскурсию у нас на сайте, показали учителям и тем понравилось. Нас попросили снять фильм, как учебное пособие. История Великой Отечественной войны практически выпадет из программы преподавания в американских школах. Там речь идет о Второй мировой войне, что не то же самое. А про блокаду вообще ничего нет, - рассказала «КП-Петербург» заместитель директора «Ленрезерва» Елена Буянова, которая непосредственно занималась созданием картины. - Наш первый фильм рассказывает о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, чтобы школьники понимали разницу между ними и ход истории.

"Как рассказать о блокаде за полчаса?" Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом россиянам не дали полной вольницы. За сюжетом фильма наблюдали представители американской стороны, в том числе сами преподаватели истории из школ США, которые следили как за подачей материала, так и за тем, чтобы картинка была не слишком «пугающей».

- Наш второй фильм - полностью о блокаде. Наши партнеры просили упростить подачу, насколько это возможно. Для многих американцев это совершенно неизвестная страница истории, но как можно рассказать о блокаде за полчаса? То, как мы сняли для них, для наших детей, даже младших школьников было бы слишком просто. Но там некоторые вообще не знают о существовании другого Петербурга (в штате Флорида есть свой - прим.ред.). Так они хоть что-то узнают, - сокрушается Елена Анатольевна. - Учителя просили нас не показывать некоторые фрагменты, ужасы блокады. Психологи не пропускали такие сцены кинохроники, боялись, что у детей будет истерика. Но как еще рассказать обо всех тех ужасах, о тысячах погибших? Это же правда. Страшная, но правда.

Были и другие «несостыковки». Так, американская сторона убирала слова о том, что поставки вооружения, обмундирования, продуктов и прочего по ленд-лизу были оплачены Советским Союзом. Тем не менее, факт оплаты авторы фильма оставили.

- Им очень понравилась история, что на фронте были дети-санитары. Правда, ее подали так, будто именно они спасли 17 миллионов человек раненых, а не все медики вместе. Они просили нас снимать, так как им надо, но мы снимали по-своему.

Фильм старались сделать максимально простым для понимания. Фото: Артем КИЛЬКИН

В основном съемки проходили в павильонах «Ленрезерва», где есть и техника и соответствующий антураж. Аренду киношного оборудования оплатила американская сторона, а остальное легло на плечи россиян. В главных ролях снялись статисты музея: «Работали три месяца, иногда по ночам, ведь днем у нас экскурсии». А где материала не хватало, вставляли кинохронику, как кадры Крымской конференции, например.

Заканчиваются два 35-минутных фильма датой прорыва блокады, 18 января 1943 года. Через год, 27 января 1944-го осада будет полностью снята, а для полной победы в Великой отечественной войне потребуется еще полтора года.

- В самом конце фильма я, стоя в нашей библиотеке говорю: «Мы постараемся хранить эту память о самой страшной блокаде города в истории», - отмечает Елена Буянова.

Известно, что фильм будет идти на русском и английском языках, но возможен перевод и на другие. Картиной уже заинтересовались в некоторых европейских странах.

В ближайшее время фильмы будут опубликованы и на сайте «Ленрезерва», а дальнейшая их судьба в США зависит от американской стороны.