Александр Беглов: В начальной школе я хорошо учился, а потом увлекся спортом

В Татьянин день губернатор Петербурга Александр Беглов приехал к студентам Педагогического университета имени Герцена. Фото: Артем КИЛЬКИН

СТУДЕНТЫ - ШКОЛЬНИКАМ

Ежегодно по всей стране 25 января отмечается День российского студенчества. В этом году поздравить с профессиональным праздником учащихся Педагогического университета имени Герцена приехал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Наш город по праву можно назвать студенческой столицей. Здесь учится более четырех тысяч человек. Весной были непростые времена - первый подъем пандемии. В Петербурге 72 вуза перешли на удаленку. Это было непростое решение, но какие бы не были трудности, их нужно преодолевать. Врачи спасали жизни, вы в таких же сложных условиях помогли учить детей и учились сами, - отметил Александр Беглов.

Губернатор вспомнил свои студенческие годы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты продемонстрировали губернатору свой проект «Продленка на удаленке». Его разработали специально в помощь петербургским школьникам с 1-го по 8-й классы, перешедшим на дистанционное обучение. Каждый день, кроме выходных, будущие педагоги проводили вебинары, на которых подробно разъясняли школьникам пройденные на уроках темы и помогали с домашней работой.

«ВРЕМЕНИ ЗРЯ НЕ ТЕРЯЛ»

Конечно, интересовало студентов и то, как учился сам губернатор.

- В начальной школе я хорошо учился. А в 5-6-м классе стал больше увлекаться разными видами спорта, - рассказал Беглов. - Постоянно бегал на тренировки, естественно, это сказалось на учебе. Хорошо помню, как моя классная руководительница, Людмила Борисовна, пригласила меня к себе и сказала: «Александр, почему так плохо относишься к учебе?» А я ей: «Да вот я спортом занимаюсь, мне это интересно». А она мне: «На первом месте должна быть учеба. Понимаешь, твои родители каждый день ходят на работу и получают соответствующий результат. А твоя работа - ходить в школу, трудиться и тоже получать результат, то есть хорошие оценки». Для меня этот разговор был хорошим уроком. Дошло, конечно, не сразу, - признался глава города.

С улыбкой на лице вспомнил губернатор и свое студенчество.

- В школе родители проверяли домашнее задание и держали все под контролем, а тут хочешь - записывай, а хочешь - не делай этого. Домашнюю работу никто не проверяет, просто сказка. Но через несколько месяцев наступает сессия, и ты понимаешь, что время, которое можно было посвятить изучению того или иного предмета, упущено. С этим я столкнулся еще в техникуме, поэтому в университет пришел уже опытным студентом и времени зря не терял, - добавил Беглов.

Студенты продемонстрировали губернатору свой проект «Продленка на удаленке». Фото: Артем КИЛЬКИН

Напоследок студенты рассказали о давней традиции университета и пригласили губернатора в ней поучаствовать - нарисовать на зачетке дом с трубой и выходящим из нее дымом. Чем длиннее дым, тем проще будет жить до следующего Татьяниного дня. Для главы города зачетка, правда, была своеобразной - целый альбом! Зато, судя по приметам, год получится удачным!