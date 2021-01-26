День Ленинградской Победы на телеканале «Санкт-Петербург».

27 января для Санкт-Петербурга особая дата - 77 лет назад Ленинград, героически оборонявшийся от фашистских войск на протяжении почти 900 дней, был освобожден. Каждый год телеканал «Санкт-Петербург» вместе с городом и всей страной отмечает День полного снятия фашистской блокады. В программе телеканала запланированы прямые трансляции с городских памятных мероприятий, документальные фильмы, тематические программы, концерты и любимые с детства киноленты.

Тематический эфир в 07.45 начнет телевизионный марафон «Ленинградская Победа». Камеры телеканала разместятся в основных мемориальных точках города, где пройдут мероприятия в память о погибших во время блокады. В прямом эфире выступят представители петербургских театров, музеев, выставочных пространств и расскажут, какие программы они подготовили к этой дате. В финале программы телезрители увидят торжественно-траурную церемонию возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.

Прямые трансляции ключевых мероприятий, посвященных 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будут доступны в телеэфире, на сайте topspb. tv и в социальных сетях телеканала.

В 12.00 программу продолжит документальный фильм «Блокада - уроки памяти», основанный на уникальных свидетельствах ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

В 16.50 в эфире документальная картина «Блокада. День 901-й». Фильм расскажет о том, каким был первый день после блокады Ленинграда, и поведает истории простых ленинградцев, которые, выжив, смогли стать счастливыми.

В 20.00 прямой эфир продолжит концерт «Ленинградская Победа» из БКЗ «Октябрьский». В нем примут участие народные артисты РСФСР Лариса Малеванная и Николай Мартон, народная артистка РФ Тамара Гвердцители, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова и другие.

Пронзительные стихи о блокаде, незабываемые песни, видео- и фотодокументы военных лет напомнят нам, живущим в XXI веке, о тех страшных годах, которые пришлось пережить нашим предкам. Весь день телеканал «Санкт-Петербург» будет рассказывать о ключевых событиях блокадного времени и знакомить зрителей с личными историями ленинградцев. В эфире пройдут программы телевизионных циклов «Лица блокадного Ленинграда», «Дети блокады» и «Блокадный дневник». Кроме того, тематический эфир дополнят легендарные художественные фильмы о блокаде «Ленинградская симфония» Захара Аграненко в 15.10 и 23.15, «Зимнее утро» Николая Лебедева в 01.00.