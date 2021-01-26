Что происходит в «Зените»: последние новости на 26 января 2021 года

"КП" узнала все последние новости о том, что происходит в "Зените" на 26 января 2021 года. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» практически подошел к концу своего первого тренировочного сбора в Дубае перед возобновлением чемпионата России сезона 2020/2021. 24 января сине-бело-голубые сыграли еще два товарищеских матча, причем – оба в один день, утром и вечером. Длились встречи по 80 минут, чтобы не перенапрячься. Получилось так, что тренерский штаб решил проверить сначала молодой состав, а потом уже выпустить опытных футболистов.

Обе встречи, с узбекистанским «Пахтакором» и белорусским «Шахтером», оказались победными для зенитовцев – 3:0 и 2:0 соответственно. В первой игре отличились Крапухин и дважды Мостовой, а во второй голы забили Кузяев и Азмун. Главный тренер Сергей Семак признал, что содержательнее был второй матч.

- Полагаю, это связано с тем, что во второй группе у нас больше игроков, которые хорошо работают с мячом. Мяч лучше держался, и игра получилась более цельной. Ошибки есть, но самое важное, что сегодня смогли сыграть практически полноценные два матча, - отметил Семак в интервью пресс-службе клуба.

Полузащитник Леон Мусаев отметил свое 22-летие. Команда приготовила для него "праздничный" тоннель. Фото: ФК "Зенит"

25 января зенитовцы посвятили целиком и полностью восстановлению после игр. Далее их ждет заключительная для сбора игра против «Урала» в среду. Тренерский штаб считает этот матч контрольным, который должен показать все наработки.

Добавим, что Артем Дзюба и Андрей Лунев по-прежнему ждут отрицательные тесты на коронавирус, лечатся и надеются попасть к «Зениту» хотя бы на второй сбор.