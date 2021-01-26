Четыре миллиона долларов и евро нашли у врачей поликлиники МВД в Санкт-Петербурге, где выдавали липовые справки об инвалидности

Огромные суммы наличных и золотые монеты нашли у медиков-оборотней. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Служба собственной безопасности петербургского Главка раскрыла незаконный бизнес врачей поликлиники МВД, которые за взятки выдавали липовые справки сотрудникам силовых ведомств. Те могли получить по ним выплаты при выходе не пенсию.

- Руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет за денежное вознаграждение предоставляли справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Такая справочка давала не только положенные настоящим инвалидам льготы, но и страховую выплату в размере одного миллиона рублей. Стоило оформление «инвалидности» около 200 тысяч рублей.

Дело было поставлено с размахом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Следователи подозревают, что было совершено не менее 100 фактов подлога. Всего оперативники задержали шесть человек, их пособники из числа сотрудников судебно-медицинской экспертизы и системы здравоохранения Петербурга устанавливаются.

Но самое интересное - видимые масштабы коррупции - вскрылись при обысках у задержанных. По местам их жительства и работы изъяли горы денег. Всего следователи насчитали более четырех миллионов в иностранной валюте (долларах и евро), а также миллионы рублей.

Также в руки оперативников попали печати для справок, документы и компьютерная техника.

Дело возбуждено по статье «Взятка», совершенная группой лиц и в крупном размере. Подозреваемым грозят многомиллионные штрафы, а также лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.