«Добрый год» поможет пожилым петербуржцам в 2021 году

Управляющий директор автохолдинга «Дакар» Денис Иванов. Фото: Владимир Убушиев.

Петербургский благотворительный фонд «Добрый слон» при поддержке петербургских социально ответственных компаний объявляет акцию «Добрый год». В рамках благотворительной помощи одинокие горожане старше 65 лет получат воcемь тысяч продуктовых наборов с самым необходимым. Чтобы доставить провизию, организация нуждается в помощи автоволонтеров.

- Давайте подумаем о тех, кто не может сесть за руль и съездить в супермаркет за продуктами и у кого нет таких родственников, - об одиноких пожилых людях, - говорит управляющий директор автохолдинга «Дакар», который также участвует в акции, Денис Иванов.

- Они не сумеют заказать доставку на дом, многие с трудом пользуются мобильным телефоном. А выходить из дома им не рекомендуется. Мы не призываем вас, уважаемые автовладельцы, бросить все дела и с утра до вечера доставлять продукты. Достаточно выбрать удобное время и район.

Для того чтобы стать волонтером акции, нужно написать в мессенджере WhatsApp «Я волонтер» на номер +7-921-888- 71-64. С вами свяжется куратор и сориентирует по дальнейшим действиям. Первый этап акции продлится до 18 февраля. На втором и третьем этапах нуждающиеся получат бытовую технику и кухонные принадлежности.