"Газ был для дезинфекции": Профессор из Петербурга заявил, что холокост - это миф

Профессор из Петербурга заявил о том, что холокост - это миф Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев заявил, что холокост - это миф. 15 января 2021 года доктор технических наук провел вебинар, организованный для педагогов Ленинградской области по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". В течение полутора часов докладчик рассказывал, что холокост - это выдумка сионистов.

Матвеев привел в пример священное писание Тору, заявив, что в ней описывается сам по себе холокост, как ритуал наказания соплеменников, которые нарушили тот или иной закон.

- А, значит, день памяти холокоста, переводя на язык сионистов, это день памяти преступников, - высказал мнение доцент.

Также профессор выразил убеждение в том, что уничтожение 6 миллионов евреев во время Второй Мировой войны - это миф. Он заявил, что до начала войны на территории Европы проживали чуть более 5 миллионов евреев, а значит, уничтожить больше людей просто невозможно.

Что касается, так называемых, лагерей смерти, Матвеев отметил, что печи в них имелись, однако сжечь труп в них было невозможно.

- Газовых камер по уничтожении людей в лагерях обнаружено не было. А этот газ использовался для дезинфекции, а не уничтожения, - заявил учителям профессор.

Однако участники вебинара высказали свое категорическое несогласие со словами лектора. Ситуацию даже прокомментировали в администрации Ленинградской области.

- Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров.

Напомним, что преследование и уничтожение евреев нацистской Германией длилось с 1933 по 1945 года. Традиционно жертвами считаются 6 миллионов евреев Европы. Это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала.