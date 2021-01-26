Не по ГОСТу: В сосисках на прилавках Санкт-Петербурга нашли ДНК курицы, коллаген и камедь

Три из десяти образцов сосисок на прилавках Петербурга не соответствовали требованиям ГОСТ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Говорят, что сосиски – еда для ленивых. Приверженцы здорового образа жизни вообще избегают этого продукта на своем столе. Однако, как ни крути, эти колбасные изделия остаются одним из самых популярных товаров. Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила образцы сосисок с прилавков магазинов и выяснила, что доверять можно далеко не всем производителям.

ЛИШНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Говядина и свинина – основное сырье для производства сосисок по ГОСТу. Но чтобы удешевить товар нечестные производители используют мясо птицы, не сообщая об этом на упаковке. Сосиски из этого более дешевого сырья должны быть обозначены как изготовленные по техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТу, который выпуск вареных колбасных изделий из мяса птицы вообще не предусматривает.

Попались на таком составе сосиски «Молочные» торговой марки «Торговая площадь»: в них обнаружили ДНК курицы и загуститель камедь, тоже не предусмотренный рецептурой ГОСТа. Лишние ингредиенты нашли и в сосисках «Молочных» марки «ВЕЛКОМ». Кроме ДНК курицы, там нашли коллагеновый животный белок – влагоудерживающую пищевую добавку, сделанную из свиной шкурки, крови, сухожилий. Тоже самое нашли и в составе сосисок марки «Мясной дом Бородина».

Интересно, что даже в качественных сосисках и без того хватает не самых полезных составляющих, так что есть их ежедневно точно не стоит.

– Рецептура ГОСТа предполагает в сосисках большое количество жира – до 28%! – говорит заведующий кафедрой гигиены питания СЗГМУ имени Мечникова, профессор Виктор Закревский, – Вдумайтесь: треть продукта – это чистый жир! Именно поэтому сосиски, как и другие колбасные изделия, рекомендуется употреблять изредка.

При этом в обычной куриной грудке жира всего 5-6%: понятно, почему сосиски явно не станут диетическим питанием.

– Сосиски даже с самым традиционным составом содержит много жира, соли, а также вкусовых добавок, которые делают их настолько привлекательными, что появляется опасное желание съедать их все больше и больше. Гораздо полезнее заменить сосиски куриной грудкой, в которой белка содержится почти вдвое больше, а жира – в несколько раз меньше, – отмечает диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский.

"Общественный контроль" проверил качество сосисок из магазинов Петербурга. Фото: spbkontrol.ru

МОЖНО ПОКУПАТЬ!

Тем не менее иногда можно позволить себе этот «быстрый» продукт. Главное – выбрать качественные сосиски. И таких, к счастью, среди проверенных образцов оказалось большинство. Соответсвуют всем требованиям сосиски «Сливочные» под марками «Великолукский мясокомбинат», «Pit product», а также «Молочные» от марок «Дымов», «Клинский», «Лента», «Ладоград», «Мираторг».

КАК ВЫБРАТЬ?

Сначала стоит оценить состав. Затем – обязательно посмотреть на срок годности. Кстати, сосиски – продукт длительного хранения, срок которого доходит до 30 суток, а значит, он содержит консерванты. Затем стоит оценить внешний вид.

– Если в упаковке сосисок или под их оболочкой скапливается влага, такую продукцию покупать не стоит, так как была нарушена либо целостность упаковки, либо условия хранения, – обращает внимание доцент Высшей школы сервиса и торговли СПбПУ имени Петра Великого Ирина Асфондьярова. – Потребителя должна насторожить влага розового цвета. Это значит, что производитель добавил в продукт слишком много нитрита натрия.