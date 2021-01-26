Смольный созывает комиссию, чтобы разобраться в смерти школьного учителя, скончавшегося через месяц после прививки от коронавируса

В смерти учителя разберутся эксперты Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге собирают специальную комиссию, чтобы разобраться в смерти 49-летнего школьного учителя ОБЖ Дмитрия Соколова. В октябре от коронавируса умерли два его близких родственника - 53-летняя сестра и 32-летняя племянница. Потеряв близких, педагог решил обезопасить себя и перед Новым годом вместе с коллегами по школе сделал прививку от коронавируса. Однако позже оказалось, что, предположительно, в момент вакцинации он уже был инфицирован Covid-19. Спустя месяц тяжелой болезни преподаватель скончался в больнице.

«В ШКОЛУ ПРИШЕЛ ИЗ МИЛИЦИИ»

Дмитрий Соколов жил в Санкт-Петербурге со своей женой-коллегой. Карьера будущего учителя довольна интересна и пестрит героическими поступками. В Санкт-Петербург он переехал из Омска, окончив с отличием «Сибирский профессионально-педагогический колледж». В Северной столице Соколов получил образование на юрфаке «Ленинградского государственного университета имени Пушкина». Сразу же после учебы отправился служить в славное ВДВ Пскова, был там командиром взвода специалистов. После службы в армии вернулся в родной Омск, где устроился в МВД.

Школьный учитель ранее работал в милиции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Работал сначала участковым уполномоченным милиции, затем старшим участковым. За время службы получил 25 поощрений, среди прочего медаль «За Отличие в службе» трех степеней. После работы в милиции Дмитрий Соколов решил кардинально поменять свою жизнь. В 2009 году он устроился на работу в школу № 534 в Санкт-Петербурге учителем ОБЖ, в тоже время он был там уполномоченным по решению вопросов ГО и ЧС, инженером по охране труда и пожарной безопасности. Как говорят о нем коллеги, его любили не только ученики, но и учителя – за искрометное чувство юмора.

- Дмитрий Васильевич всегда всем сердцем болел за честь школы, - рассказывают о Соколове коллеги. – У него была своя активная жизненная позиция, он отличался коммуникабельностью и чувством юмора, неиссякаемой энергией. Всегда пользовался заслуженным авторитетом у коллег, учащихся школы, родителей. В детях он воспитывал нравственность, патриотизм и целеустремленность.

«ПРИШЕЛ НА ПРИВИВКУ ЗАРАЖЕННЫМ»

Пандемия коронавируса не обошла стороной и семью Дмитрия Соколова за месяц до нового года от последствий болезни у него скончались сестра и племянница. Учитель, как и следует педагогу ОБЖ, соблюдал все меры предосторожности. Перед Новым годом он решил привиться вместе с коллегами по школе. Правда, тогда он еще не знал, что столкнулся с бессимптомными переносчиками и что вскоре коронавирус отправит на больничный десяток его коллег.

Учитель сдавал нормы ГТО Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я близкий человек Дмитрия Васильевича, с нами директор школы, - рассказала «КП-Петербург» одна из коллег Соколова. - Как нам врач выстроил цепочку, его жена – учительница физкультуры контактировала со своей коллегой, у которой коронавирус проявился через два дня. За эти два дня Дмитрий Соколов контактировал со своей женой, у которой коронавирус тоже был в начальной стадии и не имел симптомов. В итоге она передала инфекцию мужу. Прививка от коронавируса была сделана уже на зараженный организм.

Через какое-то время у Дмитрия Соколова резко поднялась температура. Несколько дней, как вспоминают коллеги, он лечился дома – думал, что организм сам справится. Но жар не сбивался. Только после этого он решил вызвать врачей.

- 17 дней он провел в инфекционном отделении пансионата «Заря», - делятся с «КП» коллеги Дмитрия Соколова. – Болезнь протекала в тяжелой форме, Дмитрию Васильевичу стало хуже, поэтому его перевели в 40-ую больницу. Но спасти его не удалось, он скончался через три-четыре дня после перевода.

«ГЕНЕТИЧЕСКИ СЛАБЫЙ ОРГАНИЗМ»

В школе сходятся во мнении, что причина смерти – генетически слабый перед коронавирусом организм учителя.

У учителя остались двое детей Фото: СОЦСЕТИ

- Врач сказал, что у него организм не справился с ковидом, - поясняют учителя школы. – Он за месяц до этого потерял сестру и племянницу, поэтому мы считаем, что это генетически такой организм у данной семьи. Потому что у нас у многих людей после прививки была температура, она держалась только сутки, дальше все хорошо. Ни о какой другой реакции мы не слышали. Учителя делали прививку с ним в один – никто не заболел. Однако в течение двух суток, среди тех, кто не делал прививки, порядка 10 учителей заразились коронавирусом. Мы сейчас находимся на больничном.

Коронавирус перенесла и жена Дмитрия Соколова, сейчас у нее уже прошли все симптомы, но она остается на больничном. Организацией похорон занимаются коллеги педагога.

У Дмитрия Соколова остались двое сыновей. Детей и жену поддерживают близкие.

ОФИЦИАЛЬНО

В Санкт-Петербурге собирают специальную комиссию, чтобы проанализировать болезнь погибшего врача.

- Педагог скончался через месяц после вакцинации в результате развившегося инфекционного заболевания, - сообщили «КП» в комздраве Санкт-Петербурга. - На момент прививки противопоказаний для вакцинации выявлено не было. Комитет по здравоохранению соберет комиссию, чтобы с помощью экспертов установить, могла ли вакцинация повлиять на течение болезни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Когда за вакцинацией следует гибель людей, проводится медицинское расследование, - пояснил «КП» врач иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов и Национального научного общества инфекционистов Георгий Виккулов. – За месяц должен сформироваться иммунный ответ. Но вполне возможно, что вакцинацию проводили в инкубационном периоде или в бессимптомной фазе коронавирусной инфекции. Именно поэтому еще раз подчеркивается важность корректной, своевременной и полной диагностики до начала вакцинации. Вакцинация не проводится при любом остром инфекционном заболевании. Конечно, организм ослаблен, и вакцинация не самая лучшая мера, когда есть заболевание в острой форме. Могла ли прививку ухудшить состояние или нет - требуется расследование. Но сам вирус не вводится в организм при вакцинации.