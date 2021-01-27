Где сделать прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге: все пункты вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге - рассказываем, где можно сделать прививку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая вакцинация от коронавируса в Северной столице еще не стартовала, но тем менее вся система уже заранее выстроена, настроена и отлажена – количество прививочных пунктов постепенно увеличивается, открываются новые возможности для записи, исправно поступает вакцина. Так что для тех, кто хочет обезопасить себя и все чаще задается вопросом, где сделать прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге, «Комсомолка» подготовила самую подробную сводку с адресами и номерами телефонов.

Всем желающим ставят отечественную вакцину «Спутник V». Все процедуры проводятся бесплатно, с собой в обязательном порядке нужно иметь паспорт и полис ОМС. Перед уколом каждого пациента осматривает врач – замеряет уровень кислорода в крови, слушает легкие, измеряет давление. В случае наличие противопоказаний (сильная аллергия, контакт с больным коронавирусом в последние несколько дней, ОРВИ и так далее) вакцинацию придется отложить.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Сейчас для петербуржцев доступны два способа записи в прививочный пункт:

- Через портал «Здоровье петербуржца». Нужно зайти на него, раздел «Сервисы» - «Вакцинация от COVID-19», далее – удобный район и поликлинику.

- Позвонить в прививочный пункт напрямую.

Будьте внимательны! Зачастую, получается так, что спрос превышает предложение, и талончики на вакцинацию в прививочных пунктах заканчиваются очень быстро. Для оперативного мониторинга сами петербуржцы создали умного бота в Телеграме. «Связаться» с ним можно по ссылке.

Прививочные пункты есть в каждом районе Северной столицы. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Адмиралтейский район

ПО взрослое, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №27"

190031, Санкт-Петербург, пр-кт. Вознесенский, д. 27, лит. А

(812) 246-39-91

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №24"

190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 140, лит. А

(812)252-33-06

Василеостровский район

ПО №2, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3"

199004, Санкт-Петербург, линия. 3-я В.О., д. 50

(812) 417-65-37

ПО №53, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4"

199406, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 37, лит. А

(812) 352-59-01

Выборгский район

ПО №117, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №117"

194358, Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, лит. А

(812) 497-73-14

Поликлиника №97, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №97"

194291, Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, к. 1, лит. А

(812) 646-33-35

Поликлиника №99, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №99"

194358, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, к. 1

(812) 246-36-05 (Справочное), 8 (812) 246-36-07 (Вызов врача на дом)

ПО №116, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №52"

194356, Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 1

(812) 596-01-22

ПО №104, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"

194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, лит. А

(812) 296-35-05 (телефон регистратуры)

ПО №15, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"

194214, Санкт-Петербург, пр. Удельный, д. 22

(812) 554-00-19 (телефон регистратуры)

ПО №14, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №14"

194021, Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 35, лит. А

(812) 550-24-86

ПО №13, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №14"

194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 4

(812) 542-69-45

ДПО №71, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №71"

194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А

(812) 594-10-89

ПО №52, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №52"

194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76, лит. А

(812) 594-89-77

ПО Осиновая роща, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №117"

194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Приозерское (Осиновая Роща), д. 12, лит. АЛ

(812) 618-97-45

Чтобы записаться на прививку, нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Калининский район

ПО №86, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №86"

195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 5, к. 3

(812) 531-58-36

ПО №90, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №96"

195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 17, к. 1

(812) 531-37-79

Поликлиническое отделение №41, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №112"

(812) 241-29-48

ПО №16, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54"

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 14

(812) 540-70-05

Кировский район

ПО №88, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №88"

198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 6

(812) 750-03-19

ПО №101, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №43"

198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, к. 4

(812) 246-73-21

ПО №20, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №23"

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 13

(812) 783-56-46

Колпинский район

ПО №72, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №72"

196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1, лит. А

(812) 241-54-68

ПО №95, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №95"

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10, лит. А

(812) 241-22-52

Красногвардейский район

ПО №120, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120"

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 4, к. 1, лит. А

(812) 574-25-69

ПО №107, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"

195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 36, лит. А

(812) 777-92-87

ПО №103, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"

195279, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

(812) 777-92-87

Красносельский район

ПО №106, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106"

198328, Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 1, лит. А

(812) 246-02-29

Поликлиника №93, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №93"

198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15

(812) 246-32-79

ПО №91, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91"

198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8

(812) 241-35-43

Кронштадтский район

ПО №74, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74"

197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, лит. А

(812) 311-74-69

Курортный район

ПО №68, СПб ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района"

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, лит. А

(812) 573-99-10

Московский район

ПО №47, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"

196191, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 19

(812) 573-99-11

ПО №21, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №21"

196247, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6

(812) 375-54-74

ПО №51, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №51"

196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35

(812) 338-03-53

Поликлиника №75, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №75"

196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 9

(812) 241-37-71

Невский район

Поликлиника №87, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №87"

193232, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 21, к. 2а

(812) 241-28-08

ПО №6, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №6"

192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 32, к. 2, лит. Ф

(812) 576-98-40

ПО №8, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"

193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 45

(812) 409-71-78

ПО №46, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №46"

192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 95, к. 2, лит. А

(812) 362-23-07

ПО №77, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района"

192177, Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 25, к. 1

(812) 700-41-03

Поликлиника №94, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района"

193231, Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 24, лит. А

(812) 246-26-72

Поликлиника №100, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №100 Невского района Санкт-Петербурга"

193318, Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 10

(812) 588-76-60

ДПО №45, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №45 Невского района"

193312, Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 10, к. 3, лит. А

(812) 338-00-45

ДПО №62, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №62"

193318, Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 8

(812) 589-10-18

ДПО №73, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73"

192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30

(812) 246-03-97 справочное; (812) 246-03-98 вызов на дом

Поликлиника №25, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района"

193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, к. 1, лит. А

(812) 580-88-35

Петербуржцев, так же, как и остальных россиян, прививают "Спутником V" - вакциной отечественной разработки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петроградский район

ПО №34, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34"

197198, Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 15

(812) 232-79-58

ПО №30 взрослое отд., СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30"

197110, Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 6

(812) 235-07-32

Петродворцовый район

СПб ГБУЗ "Николаевская больница"

198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1

(812) 409-77-07

ВПО №64, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №122"

198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 1, лит. А

(812) 421-41-78

Взрослое поликлиническое отделение №110, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №122"

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13

(812) 422-01-62

Приморский район

ПО №111, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №111"

197349, Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 6, лит. А

(812) 348-99-85

ПО №33, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №49"

197183, Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д. 18

(812) 241-33-65

Поликлиника №98, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №98"

197227, Санкт-Петербург, б-р. Серебристый, д. 14, к. 1, лит. А

(812) 393-37-27

ПО №102, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №102"

197341, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 5

(812) 417-23-82

ПО №115, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114"

197350, Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 19, к. 1

(812) 244-06-97

ПО №121, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114"

197082, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 50, к. 1

(812) 342-61-50

Пушкинский район

ПО №66, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 15

(812)246-21-87 Регистратура, (812)246-21-89 Вызов на дом

ПО №89, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"

196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35

(812)246-08-46 Регистратура, (812)246-08-43 Вызов на дом

ПО "Шушары", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"

196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 20, лит. А

8 (812) 246-07-56, 8 (812) 246-07-55 (вызов на дом)

Фрунзенский район

ПО №109, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №109"

192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 8, к. 2

(812) 778-88-54

Поликлиника №19, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №19"

192238, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 11

(812) 246-15-35

ПО №56, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56"

192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 40, лит. А

(812) 246-46-77

ПО №78, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №78"

192239, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 63, к. 2

(812) 670-80-78

ПО №44, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №44"

192071, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 20, к. 1

(812) 246-23-93

Центральный район

ПО №38, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38"

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

(812) 577-10-14

ПО №37, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37"

191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18

(812) 338-01-37

ПО №35, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39"

191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 2

(812) 571-27-95