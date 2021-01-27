Где сделать прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге: все пункты вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге - рассказываем, где можно сделать прививку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Массовая вакцинация от коронавируса в Северной столице еще не стартовала, но тем менее вся система уже заранее выстроена, настроена и отлажена – количество прививочных пунктов постепенно увеличивается, открываются новые возможности для записи, исправно поступает вакцина. Так что для тех, кто хочет обезопасить себя и все чаще задается вопросом, где сделать прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге, «Комсомолка» подготовила самую подробную сводку с адресами и номерами телефонов.
Всем желающим ставят отечественную вакцину «Спутник V». Все процедуры проводятся бесплатно, с собой в обязательном порядке нужно иметь паспорт и полис ОМС. Перед уколом каждого пациента осматривает врач – замеряет уровень кислорода в крови, слушает легкие, измеряет давление. В случае наличие противопоказаний (сильная аллергия, контакт с больным коронавирусом в последние несколько дней, ОРВИ и так далее) вакцинацию придется отложить.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Сейчас для петербуржцев доступны два способа записи в прививочный пункт:
- Через портал «Здоровье петербуржца». Нужно зайти на него, раздел «Сервисы» - «Вакцинация от COVID-19», далее – удобный район и поликлинику.
- Позвонить в прививочный пункт напрямую.
Будьте внимательны! Зачастую, получается так, что спрос превышает предложение, и талончики на вакцинацию в прививочных пунктах заканчиваются очень быстро. Для оперативного мониторинга сами петербуржцы создали умного бота в Телеграме. «Связаться» с ним можно по ссылке.
Прививочные пункты есть в каждом районе Северной столицы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Адмиралтейский район
ПО взрослое, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №27"
190031, Санкт-Петербург, пр-кт. Вознесенский, д. 27, лит. А
(812) 246-39-91
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №24"
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 140, лит. А
(812)252-33-06
Василеостровский район
ПО №2, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3"
199004, Санкт-Петербург, линия. 3-я В.О., д. 50
(812) 417-65-37
ПО №53, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4"
199406, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 37, лит. А
(812) 352-59-01
Выборгский район
ПО №117, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №117"
194358, Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, лит. А
(812) 497-73-14
Поликлиника №97, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №97"
194291, Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, к. 1, лит. А
(812) 646-33-35
Поликлиника №99, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №99"
194358, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, к. 1
(812) 246-36-05 (Справочное), 8 (812) 246-36-07 (Вызов врача на дом)
ПО №116, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №52"
194356, Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 1
(812) 596-01-22
ПО №104, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"
194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, лит. А
(812) 296-35-05 (телефон регистратуры)
ПО №15, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"
194214, Санкт-Петербург, пр. Удельный, д. 22
(812) 554-00-19 (телефон регистратуры)
ПО №14, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №14"
194021, Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 35, лит. А
(812) 550-24-86
ПО №13, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №14"
194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 4
(812) 542-69-45
ДПО №71, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №71"
194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А
(812) 594-10-89
ПО №52, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №52"
194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76, лит. А
(812) 594-89-77
ПО Осиновая роща, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №117"
194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Приозерское (Осиновая Роща), д. 12, лит. АЛ
(812) 618-97-45
Чтобы записаться на прививку, нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Калининский район
ПО №86, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №86"
195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 5, к. 3
(812) 531-58-36
ПО №90, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №96"
195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 17, к. 1
(812) 531-37-79
Поликлиническое отделение №41, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №112"
(812) 241-29-48
ПО №16, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54"
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 14
(812) 540-70-05
Кировский район
ПО №88, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №88"
198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 6
(812) 750-03-19
ПО №101, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №43"
198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, к. 4
(812) 246-73-21
ПО №20, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №23"
198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 13
(812) 783-56-46
Колпинский район
ПО №72, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №72"
196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1, лит. А
(812) 241-54-68
ПО №95, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №95"
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10, лит. А
(812) 241-22-52
Красногвардейский район
ПО №120, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120"
195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 4, к. 1, лит. А
(812) 574-25-69
ПО №107, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"
195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 36, лит. А
(812) 777-92-87
ПО №103, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"
195279, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2
(812) 777-92-87
Красносельский район
ПО №106, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106"
198328, Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 1, лит. А
(812) 246-02-29
Поликлиника №93, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №93"
198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15
(812) 246-32-79
ПО №91, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91"
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8
(812) 241-35-43
Кронштадтский район
ПО №74, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74"
197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, лит. А
(812) 311-74-69
Курортный район
ПО №68, СПб ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района"
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, лит. А
(812) 573-99-10
Московский район
ПО №47, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"
196191, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 19
(812) 573-99-11
ПО №21, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №21"
196247, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6
(812) 375-54-74
ПО №51, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №51"
196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35
(812) 338-03-53
Поликлиника №75, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №75"
196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 9
(812) 241-37-71
Невский район
Поликлиника №87, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №87"
193232, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 21, к. 2а
(812) 241-28-08
ПО №6, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №6"
192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 32, к. 2, лит. Ф
(812) 576-98-40
ПО №8, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"
193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 45
(812) 409-71-78
ПО №46, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №46"
192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 95, к. 2, лит. А
(812) 362-23-07
ПО №77, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района"
192177, Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 25, к. 1
(812) 700-41-03
Поликлиника №94, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района"
193231, Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 24, лит. А
(812) 246-26-72
Поликлиника №100, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №100 Невского района Санкт-Петербурга"
193318, Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 10
(812) 588-76-60
ДПО №45, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №45 Невского района"
193312, Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 10, к. 3, лит. А
(812) 338-00-45
ДПО №62, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №62"
193318, Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 8
(812) 589-10-18
ДПО №73, СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73"
192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30
(812) 246-03-97 справочное; (812) 246-03-98 вызов на дом
Поликлиника №25, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района"
193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, к. 1, лит. А
(812) 580-88-35
Петербуржцев, так же, как и остальных россиян, прививают "Спутником V" - вакциной отечественной разработки.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Петроградский район
ПО №34, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34"
197198, Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 15
(812) 232-79-58
ПО №30 взрослое отд., СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30"
197110, Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 6
(812) 235-07-32
Петродворцовый район
СПб ГБУЗ "Николаевская больница"
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1
(812) 409-77-07
ВПО №64, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №122"
198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 1, лит. А
(812) 421-41-78
Взрослое поликлиническое отделение №110, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №122"
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13
(812) 422-01-62
Приморский район
ПО №111, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №111"
197349, Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 6, лит. А
(812) 348-99-85
ПО №33, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №49"
197183, Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д. 18
(812) 241-33-65
Поликлиника №98, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №98"
197227, Санкт-Петербург, б-р. Серебристый, д. 14, к. 1, лит. А
(812) 393-37-27
ПО №102, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №102"
197341, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 5
(812) 417-23-82
ПО №115, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114"
197350, Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 19, к. 1
(812) 244-06-97
ПО №121, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114"
197082, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 50, к. 1
(812) 342-61-50
Пушкинский район
ПО №66, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 15
(812)246-21-87 Регистратура, (812)246-21-89 Вызов на дом
ПО №89, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"
196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35
(812)246-08-46 Регистратура, (812)246-08-43 Вызов на дом
ПО "Шушары", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района"
196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 20, лит. А
8 (812) 246-07-56, 8 (812) 246-07-55 (вызов на дом)
Фрунзенский район
ПО №109, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №109"
192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 8, к. 2
(812) 778-88-54
Поликлиника №19, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №19"
192238, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 11
(812) 246-15-35
ПО №56, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56"
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 40, лит. А
(812) 246-46-77
ПО №78, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №78"
192239, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 63, к. 2
(812) 670-80-78
ПО №44, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №44"
192071, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 20, к. 1
(812) 246-23-93
Центральный район
ПО №38, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38"
191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А
(812) 577-10-14
ПО №37, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37"
191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18
(812) 338-01-37
ПО №35, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39"
191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 2
(812) 571-27-95