Жена солиста Мариинского театра, которого она изрезала ножом, заявила об избиении

Артист попал в больницу Фото: Мариинский театр

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в ссоре солиста Мариинского театра Павла Шмулевича со своей супругой Екатериной. В их квартире на набережной реки Пряжки разыгрались совсем не театральные разборки. Ночью супруги сильно повздорили из-за ревности. Судя по всему, в пылу ссоры супруга порезала певца ножом, а тот нанес ей травмы. Кто в какой момент защищался - пока неизвестно.

Первое сообщение в полицию пришло из больницы, куда Павел обратился с несколькими ножевыми ранениями. Как говорят врачи, сейчас он в удовлетворительном состоянии - его жизни ничего не угрожает.

Уже через час в полицию обратилась и сама жена Шмулевича Екатерина.

- Врачи поставили ей диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, гематома лица, шеи и рук, сотрясение мозга под вопросом, - сообщил "КП-Петербург" источник. - В полиции Екатерина рассказала, что ее избил муж в квартире на Пряжке.

Состояние супруги певца тоже удовлетворительное. Сейчас полиция разбирается, кто виноват и что с этой парой делать.