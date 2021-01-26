Полиция накрыла азиатскую банду, подозреваемую в похищении студентов в Петербурге

Членов предполагаемой крупной преступной банды задержали в Северной столице. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга задержала пятерых уроженцев страны из Восточной Азии по подозрению в похищении своих соотечественников-студентов. Как считают в ГУ МВД, это может быть ниточкой, которая приведет к раскрытию крупной преступной группировки, промышляющей на территории Северной столицы.

Правоохранительные органы напали на след злоумышленников, когда 19 октября 2020 года троих учащихся петербургских вузов кто-то похитил и жестоко избил, вымогая некий долг. Оказывается, что студенты намеренно перешли дорогу важным «шишкам». Учащиеся повели своего товарища-туриста не в «прикормленные» выходцами из Азии точки общепита, а в обычную забегаловку конкурентов. В итоге кое-какие влиятельные люди лишись прибыли. По версии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за эту дерзость ребят и похитили.

Лишь один из задержанных бегло говорил на русском языке, у него есть адвокатский статус в РФ. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Чтобы «выбить» долг, соучастники подкараулили студентов в городе, передвигаясь на дорогих иномарках. Их избили, отвезли в ресторан восточной кухни на улице Кораблестроителей, напоили алкоголем, похитили мобильные телефоны и требовали деньги на сумму больше 1 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе Главка.

После нескольких часов пыток студентов оставили, позже их госпитализировали в больницу с разными травмами. В полиции начали разбирательство, возбудили уголовные дела по статьям за разбой и похищение. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники входят в группировку из 20 человек. А вот она уже может быть причастна к множеству преступлений.

В квартирах злоумышленников было много игрушек при отсутствии детей. Странным расхождением занимаются в полиции. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Группа может заниматься разбоем, похищениями граждан, «крышеванием» фирм, занимающихся туристическим бизнесом, незаконным оборотом наркотиков и драгоценностей с оружием, а также организацией проституции и нелегального бизнеса, - поясняют в ГУ МВД.

Предположительно, уроженцы Азии создали закрытый клуб «для своих» в Василеостровском районе. Он предназначался для юридической помощи соотечественникам, а также для пленников, азартных игр, проституции. При этом в квартирах пятерых фигурантов дела нашли множество детских игрушек, хотя малышей внутри не было.

Сами задержанные клялись, что не понимают, почему к ним нагрянули оперативники. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Расследование продолжается. Судя по оперативному видео, все пятеро подозреваемых понятия не имеют, почему их задержали. Им грозят очень большие сроки лишения свободы, по двум статьям вплоть до 24 лет.