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Полиция накрыла азиатскую банду, подозреваемую в похищении студентов в Петербурге

Предположительно, это лишь часть группировки, причастной к организации проституции, разбоям и обороту наркотиков в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Членов предполагаемой крупной преступной банды задержали в Северной столице. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Членов предполагаемой крупной преступной банды задержали в Северной столице. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга задержала пятерых уроженцев страны из Восточной Азии по подозрению в похищении своих соотечественников-студентов. Как считают в ГУ МВД, это может быть ниточкой, которая приведет к раскрытию крупной преступной группировки, промышляющей на территории Северной столицы.

Правоохранительные органы напали на след злоумышленников, когда 19 октября 2020 года троих учащихся петербургских вузов кто-то похитил и жестоко избил, вымогая некий долг. Оказывается, что студенты намеренно перешли дорогу важным «шишкам». Учащиеся повели своего товарища-туриста не в «прикормленные» выходцами из Азии точки общепита, а в обычную забегаловку конкурентов. В итоге кое-какие влиятельные люди лишись прибыли. По версии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за эту дерзость ребят и похитили.

Лишь один из задержанных бегло говорил на русском языке, у него есть адвокатский статус в РФ. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Лишь один из задержанных бегло говорил на русском языке, у него есть адвокатский статус в РФ. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Чтобы «выбить» долг, соучастники подкараулили студентов в городе, передвигаясь на дорогих иномарках. Их избили, отвезли в ресторан восточной кухни на улице Кораблестроителей, напоили алкоголем, похитили мобильные телефоны и требовали деньги на сумму больше 1 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе Главка.

После нескольких часов пыток студентов оставили, позже их госпитализировали в больницу с разными травмами. В полиции начали разбирательство, возбудили уголовные дела по статьям за разбой и похищение. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники входят в группировку из 20 человек. А вот она уже может быть причастна к множеству преступлений.

В квартирах злоумышленников было много игрушек при отсутствии детей. Странным расхождением занимаются в полиции. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В квартирах злоумышленников было много игрушек при отсутствии детей. Странным расхождением занимаются в полиции. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Группа может заниматься разбоем, похищениями граждан, «крышеванием» фирм, занимающихся туристическим бизнесом, незаконным оборотом наркотиков и драгоценностей с оружием, а также организацией проституции и нелегального бизнеса, - поясняют в ГУ МВД.

Предположительно, уроженцы Азии создали закрытый клуб «для своих» в Василеостровском районе. Он предназначался для юридической помощи соотечественникам, а также для пленников, азартных игр, проституции. При этом в квартирах пятерых фигурантов дела нашли множество детских игрушек, хотя малышей внутри не было.

Сами задержанные клялись, что не понимают, почему к ним нагрянули оперативники. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сами задержанные клялись, что не понимают, почему к ним нагрянули оперативники. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Расследование продолжается. Судя по оперативному видео, все пятеро подозреваемых понятия не имеют, почему их задержали. Им грозят очень большие сроки лишения свободы, по двум статьям вплоть до 24 лет.

ЧППроисшествия: ЧП

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