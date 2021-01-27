Энергия жизни:Во время блокады энергетики сражались за каждый киловатт

Ценой своих жизней, под шквальным огнем, они защищали питающие узлы города не покидая своих боевых постов круглые сутки. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

СПАСТИ ГОРОД ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Энергетическая блокада Ленинграда началась в 1941 году. Именно тогда все снабжавшие город электроэнергией гидроэлектростанции, кроме Волховской ГЭС, оказались на оккупированных территориях. Прекратился подвоз топлива, часть оборудования была демонтирована и отправлена в тыл. Фашисты целенаправленно бомбили все объекты жизнеобеспечения города.

Отряды самообороны «Ленэнерго». Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Работники «Ленэнерго», переведенные на казарменное положение, зачислялись в трудовые отряды самообороны. Ценой своих жизней, находясь под шквальным огнем, они защищали питающие узлы города, не покидая своих боевых постов круглые сутки. В результате энергетической блокады первая блокадная зима стала самой страшной: в домах исчезли электрический свет и тепло, практически перестал работать водопровод, остановились трамваи и троллейбусы. И все это в условиях жесточайших морозов.

Отряды самообороны «Ленэнерго». Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

«КАБЕЛЬ ЖИЗНИ»

В декабре 1941 года, после разгрома фашистов под Волховом, линия фронта отодвинулась на значительное расстояние от Волховской ГЭС. Было принято решение о восстановлении воздушных и прокладке кабельных линий по дну Ладожского озера, чтобы возобновить подачу электроэнергии в блокадный город. Уникальный проект по восстановлению электроснабжения Ленинграда был разработан инженерами-кабельщиками «Ленэнерго» Никодимом Тумановым и Иваном Ежовым. Он включал частичную реконструкцию волховских линий 110 кВ и линии 35 кВ, а также прокладку бронированного кабеля длиной 22,5 километра по дну Ладожского озера.

Отряды самообороны «Ленэнерго». Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Кабельная вставка предварительно монтировалась в укромном месте, в бухте Морье на железной барже, а затем ночью кабель укладывали на глубину 18-20 метров. При прокладке пятой нитки в результате атаки «юнкерсов» 16 человек погибло, еще 12 были ранены. Благодаря профессионализму и самоотверженности участников ладожской операции 23 сентября 1942 года в осажденный Ленинград начала поступать энергия от Волховской ГЭС. В окнах трех тысяч жителей города загорелся долгожданный свет.

Отряды самообороны «Ленэнерго». Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

КОНКРЕТНО

Герои ладожской операции

Туманов Никодим Сергеевич.Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Туманов Никодим Сергеевич - заместитель начальника работ по прокладке Ладожской кабельной трассы, автор проекта электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград.

Ежов Иван Иванович.Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Ежов Иван Иванович - главный инженер «Ленинградской кабельной сети» (ЛКС) «Ленэнерго», соавтор проекта электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград.

Усов Сергей Васильевич. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Усов Сергей Васильевич - главный инженер РЭУ «Ленэнерго», начальник работ по прокладке Ладожской кабельной трассы, один из авторов проекта электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград.

Карасев Иван Петрович. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Карасев Иван Петрович - управляющий РЭУ «Ленэнерго» с 1939 по 1942 год, впоследствии работал первым заместителем министра электростанций.

Ивановский Петр Тимофеевич. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Ивановский Петр Тимофеевич - начальник Осиновецкого гидрографического участка, капитан-лейтенант, специалист по прокладке кабелей и трубопроводов, погиб в результате атаки немецких «юнкерсов» 30 октября 1942 года, совершенной в момент прокладки пятой нитки кабеля.

Женщины на войне

Укладка кабеля работницами заводов. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Тяжелейший кабель в трюм баржи (общий вес всех барабанов 500 тонн) подавали вручную женщины - работницы ленинградских заводов. На выгрузку и укладку полукилометрового участка уходило до двух часов. Многие участницы прокладки продолжили работать в «Ленэнерго» и после войны.

Укладка кабеля в трюм баржи. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

СПРАВКА «КП»

За весь период блокады на своих боевых постах было убито свыше 98 и ранено около 153 сотрудников компании.