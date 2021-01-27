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Общество

«Многим помог успеть на работу»: студент с помощью зонтика «разрулил» пробку на перекрестке в Петербурге

Затор на пересечении Кубинской улицы и Ленинского проспекта 19-летний Денис Мельник заметил из окна своего дома и сразу ринулся на помощь водителям
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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После того, как Денис взял пробку на себя, затор рассосался через 15 минут

После того, как Денис взял пробку на себя, затор рассосался через 15 минут

Фото: из архива героя публикации

О том, что за несколько минут станет местным героем, петербургский студент Денис Мельник даже не подозревал. Во вторник утром парнишка отдыхал дома и потихоньку собирался на встречу с друзьями. Буквально за несколько минут до выхода, по привычке выглянув в окно, Денис заметил огромное скопление машин.

- Я увидел из окна, как стояли намертво машины на моей улице, - рассказывает парень корреспонденту «КП». - Это не свойственно ни в этом время, ни в принципе в час-пик. Затем я посмотрел в Яндекс-навигатор и увидел комментарий, что не работает светофор. Сразу же решил выйти проверить, так ли это.

В тот день синоптики обещали дождь, и Денис, выбегая на улицу, прихватил с собой зонтик. Он-то и заменил парню полицейский жезл, когда студент вышел на проезжую часть и взял пробку на себя.

- Если честно, мне было страшно, ведь такого сумасшедшего запросто могли задавить, - рассуждает Денис. - Водители могли подумать, что я просто решил перейти улицу в неподходящий момент. Конечно, я понимал все риски. Понимал, что мог быть виноватым. Но потом я вспомнил о том, что этому миру не хватает доброты, и решил разрулить ситуацию. Как потом узнал, я многим помог не опоздать на работу в тот день.

Выучить на "отлично" жесты регулировщика Денису помогли автошкола и ролики в Интернете

Выучить на "отлично" жесты регулировщика Денису помогли автошкола и ролики в Интернете

Фото: из архива героя публикации

По словам Дениса, работать регулировщиком ему пришлось недолго – пробка рассосалась за 15 минут.

- Меня многие благодарили, особенно приятно было слышать эти слова от дальнобойщиков. У меня к ним очень большое доверие, не знаю, как и почему так сложилось, - улыбается парень.

Как признается Денис, жесты регулировщика он хорошо знает благодаря автошколе и роликам в интернете – парень давно увлекается автомобильной тематикой. А с недавних пор и сам ездит за рулем. Более того, студент частенько играл в компьютерные игры, где ему доводилось регулировать движение. Но в реальной жизни это был его первый опыт. И не успел Денис уйти с перекрестка, как слава о «народном регулировщике» разлетелась по соцсетям.

- Я вообще не ожидал, что мной так заинтересуются, - говорит Денис. - Ко мне очевидцы с обочины подошли, взяли Инстаграм-аккаунт, и потом я, когда ехал в метро, увидел видео про себя в соцсетях и был в большом шоке. Обычный парнишка, а тут такое! Не привык я к такому количеству внимания. О ситуации одно лишь могу сказать: этот мир спасет доброта.

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