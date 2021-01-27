Из политики в постель: Как кандидат в депутаты и победительница конкурса красоты стала элитной «сутенершей»

Девушку обвинили в организации борделей Фото: СОЦСЕТИ

«С душой и пониманием к каждому человеку». Такой девиз был у 31-летней модели-«сутенерши» Марии Исаковой (имя изменено, – прим.Ред.). Нет-нет, это не реклама ее борделя, а… политический лозунг кандидата в депутаты. Мария Исакова выбивалась в люди с самых низов – родилась в бедной семье в небольшом поселке под Петербургом. Прошла карьеру от победителя конкурса красоты до модели, а потом двинулась в политику. Но в мире эшелонов власти она потерпела сокрушительный крах. После громкого падения жгучая брюнетка бросилась во все тяжкие и организовала «клуб с красивыми девушками для богатых мужчин». О взлете и падении звезды, которая так и не зажглась, в материале «КП».

«МАТЬ ПИЛА, ОТЦА НЕ БЫЛО»

Милая девушка с модельной внешностью. Такой Машу запомнили в родном небольшом поселке во Всеволожском районе Ленобласти. В Морозове, где население 10 тысяч человек, все знают друг друга как облупленных. И Мария здесь раньше была на хорошем счету. Как о ней вспоминают: «добрая девушка с очень непростой судьбой», которая, несмотря на тяжелое детство, не пала до низов, как ее родная мать.

Маша делала полупрофессиональные снимки Фото: СОЦСЕТИ

- Мама пила горькую, отца у не было, - рассказывает подруга семьи Исаковых Ольга. - Маша опекала мать, не давала ей пить, ругалась, хотела для нее лучшей жизни. Старалась, как могла. Вы поймите, Машка молодая была очень хорошая девочка, красивая, заметная.

ИЗ СЕКРЕТАРЯ ЖКХ В МОДЕЛИ

Маша сама пыталась устроить свою жизнь. Как вспоминают ее односельчане, ее красоту заметили еще со школы. Девушка поначалу делала полупрофессиональные снимки, но со временем росла.

- Я видела ее фотографии, она даже школу модельную закончила, - вспоминает Ольга. - Маша всегда была ярко и красиво одета: прическа, макияж. Мужчины ее любили, ухажеров было очень много. Она выделялась среди остальных.

Маша была похожа на невесту, но замуж не вышла Фото: СОЦСЕТИ

Кумиром Марии была Наталья Водянова. Исакова хотела пойти по ее стопам. Покорять мир глянца провинциальная красавица начала с колледжа моды в Санкт-Петербурге.

- Голосуйте за меня. Я создала образ примадонны, - призывала на своей странице в соцсетях обаятельная Мария. Правда, на снимках она была больше похожа на невесту… В итоге покорение мира моды у Маши не обошлось без изъянов. В совсем молодом возрасте Мария забеременела от своего возлюбленного, и настало время вить уютное семейное гнездышко, но и здесь у нее возникли трудности.

- Замуж Маша так и не вышла, - вздыхают знакомые девушки. - Отец ребенка, как говорили, это гражданский муж, он жил с ней какое-то время. Говорят, что был богатый по меркам нашей Морозовки. Не знаем, бизнесмен или бандит, как правильно сказать. Но воспитывала дочку Маша одна.

«МЫ ВАМ ДАРИМ ФОТОСЕССИЮ В СТИЛЕ НЮ»

Пеленки, распашонки, подгузники. На время Маша погрузилась в материнство, но о своей детской мечте стать моделью не забывала.

В это же время Мария устроилась на работу. Сначала барменом в местном кафе, а затем секретарем директора «ЖКХ имени Морозова». Как говорят местные, должность считалась престижной в этом поселке.

Девушка, по словам знакомых, одна воспитывала дочь Фото: СОЦСЕТИ

- Она долго работала на этой должности, стала хорошо зарабатывать, - вспоминают знакомые Марии. – В кафе она ходила уже не в качестве работника, а посетителем. Ее несколько раз видели, как она приходит с начальником ЖКХ, они отмечали тут праздники…

Марию вскоре стали замечать на курортах. Девушка публиковала фото с пляжа и из отелей. Местные дивились, где она берет деньги. Но оставим это за скобками.

Через несколько лет Мария все же получила путевку в мир моделей. Девушку пригласили на районный конкурс красоты «Мисс Всеволожск». Видео с мероприятия до сих пор ходит по Сети. Занять призовые места девушка так и не смогла. Но ее заметили бизнесмены. Маша получила специальный приз от коммерсантов. Организатор конкурса молодежного ресурса «Студлайнер» подарил ей фотосессию. Вручал приз директор конкурса по имени Анатолий.

- Эта фотосессия будет в стиле «ню» и вместе с Анатолием, - сообщает Маше ведущий. Получив приз, Мария скромно улыбнулась. Была ли фотосессия вместе с Анатолием, история умалчивает. Но после этого Маша стала участницей движения «Студлайнер», там она разместила портфолио и свои работы.

Местные стали дивиться фотографиям с курортов Фото: СОЦСЕТИ

Жители Морозова стали перешептываться.

- Как говорят, во Всеволожске Маша сама якобы начала заниматься проституцией, - поясняет подруга матери Маши Ольга. – Или может, не проституция, а содержанка у богатого дяденьки. Просто в ЖКХ она тогда уже не работала. И вдруг все время публикует фотографии с юга. Стала покупать дорогие машины, ездить по курортам. Говорят, что там во Всеволожске она себе девочек и собрала…

«ИЗ ПОЛИТИКИ В БОРДЕЛЬ»

Свой карьерный взлет Мария решила завершить с размахом. Исакова выдвинулась в депутаты поселка Морозова. Девушка подошла к выборам довольно серьезно. Выпустила агитационные листовки с лозунгом: «С душой и пониманием к каждому человеку». Ее зарегистрировали, но большая политика все же оказалась Марии не по зубам. На выборах она проиграла…

Судя по всему, тогда она и решила пойти из политики в постель. Во всяком случае, так считает обвинение. По версии следствия, Исакова организовала в Петербурге бордель для богатых мужчин. Возможно, для этого она использовала свои связи среди моделей и знакомых бизнесменов.

Модель сейчас проходит по уголовному делу Фото: СОЦСЕТИ

- Исакова занялась организацией проституции, - делятся источники «КП-Петербург». – Для этого она набрала девушек, после чего стала рекламировать их в Интернете, как ночных бабочек. Своих работниц она поселила в здании по улице Зенитчиков, установила им обязанности и функции для работы притонов, чтобы получать заработок с них. Мария была задержана оперативными сотрудниками. Официально она нигде не работала.

На Марию возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. После этого, как говорят местные, она вернулась в поселок.

- Она бордель в городе развела. Мы все об этом слышали. Но мы не думаем, что это она лично все сделала, - считают знакомые семьи Марии. – Наверняка, это сделал мужчина, который с ней живет. Он неславянской внешности. Ее с ним в Морозове видят постоянно.

Для подруг Марии новости о случившемся тоже стали шоком.

- Она человек порядочный, не знаю, откуда такие новости идут. Она добродушная, останавливалась на улице, чтобы покормить животных - специально за кормом бегала в магазин, - поделилась с «КП» одна из подруг Марии.

Сама же Мария от комментариев отказалась. Корреспондентам «КП» она посоветовала писать о проблемах детских домов, чем разбираться в ее карьере.

- Спасибо за предложением высказаться, но мне это неинтересно, - заявила Мария.

Свою вину девушка отрицает. По статье «Организация занятием проституцией» грозит до 5 лет лишения свободы.