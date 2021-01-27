Тихий подвиг ленинградских нотариусов

В Петербурге воссоздали интерьер нотариальной конторы времен блокады.Фото: Елена ЧЕРКАСОВА.

«НЕЗАМЕТНАЯ» ПРОФЕССИЯ

О том, как во время блокады работали врачи, биологи, ученые, написано немало. Известно, что даже в самые тяжелые дни в осажденном городе не закрывались музеи и театры. Но мало кто знает, что в это тяжелое время в блокадном Ленинграде продолжали работать нотариусы.

- Во время войны в Ленинграде работали четыре нотариальные конторы, но во время блокады всю нагрузку на себя взяла Первая нотариальная контора, которая располагалась на проспекте 25-го Октября (Невский проспект), дом 44. Причем из 36 сотрудников, числившихся в штате до начала войны, горожан обслуживали всего 9 человек, - рассказывает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Казалось бы, какой в этом смысл, ведь у людей были более насущные проблемы: как согреться, где достать продукты. Но для многих визит к нотариусу стал жизненно важной необходимостью. Люди удостоверяли документы - свидетельства о рождении, договоры, доверенности, завещания, а также получали свидетельства о праве на наследство. Вот что вспоминает Татьяна Исааковна Блоштейн - секретарь Первой нотариальной конторы, работавшей в блокадное время: «Людские очереди к нам начинались порой от улицы Бродского. Очень много людей приходило снимать копии свидетельств о смерти для получения страховки. Начинали работать мы в десять утра и работали до пяти часов вечера. Никаких опозданий не признавалось. Нотариальные услуги городу мы оказывали полностью».

- Во время блокады составлялось много договоров хранения, дарения. Люди заботились о своем имуществе, многие надеялись вернуться в родной город после войны из эвакуации. Наверняка их грела мысль, что их ждут знакомые и родные вещи - мебель, любимые книги, посуда. Это вселяло надежду и поддерживало во время тягот и лишений, - считает Мария Терехова.

Питьевая вода наряду с хлебным пайком - залог выживания в блокадном Ленинграде. Фото: Киноархив (ЦГАКФФД).

РАБОТА РАДИ ЖИЗНИ

За время блокады ленинградские нотариусы сохранили все нотариальные архивы и реестровые книги. Во время бомбежек, пожаров, холода и болезней ни один документ сожжен не был, хотя условия были ужасными. Вот что пишет в своих воспоминаниях старший нотариус Первой нотариальной конторы Ефросинья Толкачева: «В годы блокады паек нотариусы получали как служащие, значит, меньше, чем рабочие. В нотариальной конторе был клей для документов. Работники конторы заливали его кипятком и пили эту подкрашенную воду. Называли этот напиток морсом».

Мужество нотариусов было не напрасным. Документы понадобились сразу после войны, когда в город начали возвращаться эвакуированные дети и взрослые.

- Именно благодаря нотариусам люди, вернувшиеся из эвакуации и с фронта, могли доказать свое право на оставшееся в городе имущество, а многие эвакуированные дети впоследствии получили право на статус жителя блокадного города и льготы, - добавляет Мария Терехова.

Ефросинья Толкачева. Фото из архива нотариальной палаты.

ЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Прошли десятилетия, и сегодня в живых не осталось никого из нотариусов, работавших в те страшные блокадные дни. Но есть люди, которые вместе с ними работали и учились у них. Среди них - Галина Александровна Юрова, Алия Халимовна Мещерова, Маргарита Павловна Мартынова. В блокадном Ленинграде они провели детство, а став взрослыми пришли в нотариат, которому отдали большую часть жизни. Мы помним всех наших коллег, чья судьба переплетена с войной. В сентябре прошлого года на фасаде дома 44 по Невскому проспекту установили мемориальную доску в память о нотариусах, работавших в блокадном Ленинграде, а в здании Нотариальной палаты Санкт-Петербурга работает выставка. На первом этаже здания воссоздан интерьер нотариальной конторы времен блокады. Посмотреть экспозицию, а также познакомиться с архивными фотографиями и документами может каждый желающий.

- Мы уверены, что наше настоящее и будущее невозможно без опыта, накопленного предыдущими поколениями. Современный мир стремительно меняется, но базовые принципы профессии нотариуса остались неизменными - принципиальность, честность, порядочность, ответственность, внимательность, безукоризненное знание законов. Преемственность важна в любой профессии, иначе мы превратимся в Иванов, не помнящих родства, - уверена Мария Терехова. - Если мы не будем помнить прошлое, нам нечего будет передать будущим поколениям.