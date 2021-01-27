Без еды, воды и отопления: Ленинградский зоопарк рассказал о животных, переживших блокаду

Ленинградский зоопарк рассказал о животных, переживших блокаду / Фото: Ленинградский зоопарк

872 для Ленинград переживал одну из самых тяжелых "страниц" своей жизни - фашистскую блокаду во время Великой Отечественной войны. Выживать приходилось всем, и жителям города, и животным. В 77-ю годовщину Ленинградской Победы, 27 января 2021 года, Ленинградский зоопарк рассказал, как работники зоосада спасали четвероногих и пернатых жильцов, а также, кто из них дожил до наступления мира.

Многих животных сотрудникам зоопарка удалось вывезти в Казань. Среди 80 зверей были находились черные пантеры, тигры, белые медведи, американский тапир и огромный носорог. Однако всех увезти не удалось. Сотрудники, несмотря на тяжелейшие условия, жуткий голод, отсутствие воды и отопления, продолжали спасать животных.

Красавица выжила только благодаря героической работе своей смотрительницы / Фото: Ленинградский зоопарк

- Бегемотиху Красавицу вывезти не удалось из-за ее больших размеров. Пережить военное время ей помогла Евдокия Ивановна Дашина: ежедневно она привозила до 400 литров невской воды, чтобы вымыть бегемотиху и приготовить для нее пищу, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

В итоге знаменитая Красавица прожила в зоопарке до 1951 года.

Медвежонок Гришка выступал в театре, развлекая детей / Фото: Ленинградский зоопарк

Медведь Гриша, который во время блокады был еще малышом, выступал для детей в Театре зверей, тем самым даря радость и вселяя уверенность в светлое будущее в маленьких жителей оккупированного города.

- Тигр Котик. История его спасения началась еще до войны: от котят отказалась тигрица и малышей выкормила собака по кличке Альма.

Тигр Котик вместе со своей "приемной мамой" / Фото: Ленинградский зоопарк

Тяжело пришлось грифу по имени Верочка. В отсутствие мяса сотрудникам приходилось набивать старые шкурки животных растительной смесью, а затем зашивать их, чтобы заставить поесть хищников. Именно так удалось спасти Верочку.

Очаровательная Верочка / Фото: Ленинградский зоопарк

Для того, чтобы прокормить грациозную антилопу нильгау Маяк сотрудники зоопарка собирали все, что могли найти: шишки, желуди, рябину. Зачастую приходилось разваривать опилки до состояния каши и в таком виде давать животным.

Животные голодали, как и люди, но преодолели все беды / Фото: Ленинградский зоопарк

Это лишь немногие животные, которым удалось пережить блокаду. Все они выжили благодаря самоотверженности и героизму работников Ленинградского зоопарка, которые не оставляли любимых питомцев ни на день.