Держалась на льдине из последних сил: В Карелии два инспектора ДПС спасли тонувшую в реке девушку

Два лейтенанта полиции Беломорска достали девушку из ледяной воды. Фото: МВД по РК

Два инспектора дорожно-патрульной службы спасли жизнь 27-летней жительнице Карелии, которая тонула в ледяной воде реки Выг. Все произошло в ночь на 25 января в городе Беломорск, что на севере республики.

- В ходе патрулирования улиц Беломорска инспекторы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включенной аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Водитель машины пояснил, что на его глазах с моста в ледяную воду свалился человек, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Полицейские подбежали к перилам и в блеклом свете фонарей рассмотрели в воде девушку, которая из последних сил держалась за льдину. Учитывая температуру воды, счет шел на секунды.

Стражи порядка достали буксировочный трос из служебной машины и побежали к реке. Один из полицейских остался на берегу держать страховочный конец, а второй пополз по льду к месту, где барахталась потерпевшая.

Девушку удалось схватить и вытащить на сушу. Но идти самостоятельно она не могла из-за переохлаждения и шока. Тогда инспекторы взяли ее на руки и бегом отнесли в патрульную машину отогреваться. Позднее спасенную, которой оказалась 27-летняя местная жительница, передали врачам скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники полиции, а руководство ГИБДД планирует представить своих подчиненных к награде.