Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз в сообщениях

Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лидер группы "Ленинград", а нынче и политический деятель Сергей Шнуров пожаловался в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Как стало известно в среду, 27 января 2021 года, рок-звезда написал заявление на музыкального деятеля за резкие СМС-сообщения с угрозами. Об этом "КП-Петербург" рассказал адвокат Шнурова, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Pen&Paper Алексей Добрынин.

- Иосиф Пригожин написал ряд смсок Сергею Шнурову оскорбительного и угрожающего содержания. Поэтому по факту мы подготовили заявление о совершении преступления. На первый взгляд те вещи, которые были написаны в сообщениях, они содержали признаки преступления, - пояснил юрист.

Речь идет о уголовной статье 119 - угроза причинения тяжкого вреда здоровью. Как пояснил адвокат, заявление в полицию было написано для того, чтобы правоохранители провели проверку и, если в сообщениях действительно есть состав преступления, возбудили дело.

- Наша цель, чтобы полиция, в том числе, провела профилактическую беседу с Пригожиным. Чтобы ему объяснили, какие вещи можно писать в сообщении, а какие лучше оставить при себе, потому что после них может последовать уголовно-правовая отвественность, - пояснил Добрынин.

Какие именно слова и угрозы писал Пригожин Шнурову адвокат не уточнил. Перепиской займется полиция.

Напомним, что еще в мае 2020 года между мужчинами начался скандал, причем, в стихотворной форме. В какой-то момент Шнуров обозвал жену Пригожина Валерию, за что последний пригрозил физической расправой. Также Сергей Шнуров написал в "КП" эксклюзивную колонку, в котором рассказал о ссоре с продюсером.

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