«Все, что есть в этом городе, наполнено памятью»: Александр Сокуров высказался о блокаде Ленинграда

Режиссер снял картину еще в 2009 году, но теперь лично представил ее на Ленфильме Фото: Александр ГЛУЗ

В день полного освобождения Ленинграда от блокады на Ленфильме устроили специальный показ фильма режиссера Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу», снятого в 2009 году. По этому случаю автор картины сам представил ее зрителям.

- Все, что есть в этом городе, наполнено памятью, печалью о жертвах, той страшной цене, которую пришлось заплатить ее жителям за город, - с этих слов начал свою речь режиссер. - Когда я первый раз приехал в Ленинград, то был поражен тем, что не увидел советского почтения к этим жертвам, не увидел оплакивания. Я увидел город с суровыми порядками и очень жестким отношением к блокаде. Долго у меня это вызывало внутренний протест. Пока я не понял, что дело не в партийной системе, которая была, а в самих ленинградцах. Они стремительно удаляли или отодвигали от себя это время. Сама по себе жизнь человека в этих условиях была невыносима мучительной. Она была бы еще больше мучительней, если бы советскому Ленинграду в наследство не досталась инфраструктура буржуазного и царского города 19 века. С каминами, печами, водопроводными колонками. И первые 1,5 года это наследство их спасало.

Режиссер во время представления фильма Фото: Полина ШАНДРАК

Фильм, по словам Сокурова, создавался достаточно быстро. Никаких средств на него не было. Поэтому собрались одни энтузиасты.

В основу картины легла «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, составленная из писем, мемуаров, воспоминаний жителей осажденного Ленинграда.

- Мне посчастливилось быть знакомым с Даниилом Александровичем. У нас были очень теплые и человеческие отношения, взаимопонимание. Хотя мы были разного возраста, - подчеркнул режиссер.

Ленинградцы получают эвакпоек перед посадкой на эшелон Фото: Тимур ХАНОВ

Сокуров решил прочитать «Блокадную книгу» с помощью жителей Петербурга - известных артистов, журналистов, школьников, студентов и самих блокадников.

- На экране искренние люди, которые приходили и стояли в очереди для того, чтобы сделать свое дело перед камерой. Они уходили со съемочной площадки огорченные или воодушевленные, - отметил Сокуров.

На первый взгляд, зрители видят простое чтение книги на камеру совершенно разными людьми. Но их пронзительная речь и использование спецэффектов сделали из работы режиссера прекрасный документ блокадного времени.

- Это одна из тех работ, за которую мне никогда не будет стыдно, - сказал зрителям Александр Николаевич.

По мнению Сокурова, опыт блокады - это не только опыт мужества, но и изобретений различных способов выживания в разных жизненных обстоятельствах.

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