Жителей Ленобласти, так же, как и петербуржцев, прививают "Спутником V".
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вакцинацию от коронавируса в Ленинградской области точно так же, как и в Санкт-Петербурге, может пройти любой желающий. Однако тем, кто хочет обзавестись иммунитетом, нужно учитывать, что на данный момент прививочные пункты в регионе не работают: в регионе иссякла вакцина. Вопрос решается на самом высоком уровне, но когда будут новые поставки, на данный момент не известно. До конца февраля в Ленобласть должны привезти еще 75 000 доз, однако половина из них уйдет «красным зона» - у них сейчас наивысший приоритет. Тем не менее записаться «на перспективу» в прививочные пункты можно. «Комсомолка» рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Ленинградской области : все пункты вакцинации.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Сейчас для жителей Ленинградской области доступны два способа:
- Через сайт «Госуслуги». Однако будьте внимательны – электронная запись на данный момент работает только по территориальному принципу: то есть, вы не сможете записаться не в ту больницу, к которой прикреплены. 31 января это ограничение обещают снять.
- Позвонив напрямую в прививочный пункт.
На данный момент в регионе работает 25 прививочных пунктов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В общей сложности в регионе на данный момент работают 25 прививочных пунктов:
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"
Комсомольская Улица, 28А, Бокситогорск
+7 (81366) 2-15-56
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"
Улица Хрустицкого, 76, Волосово
+7 (81373) 2-15-27,
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"
Авиационная Улица, 42, Волхов
+7 (81363) 2-24-90
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
Колтушское шоссе, 20, Всеволожск,
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"
Октябрьская Улица, 2, Выборг
+7 (81378) 2-45-52,
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Улица Урицкого, 1, Гатчина
+7 (81371) 7-80-75
Перед вакцинацией каждого пациента обследуют и отдельно предупреждают обо всех возможных побочных эффектах.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"
Улица Воровского, д. 20, Кингисепп
ГБУЗ ЛО "Кировская МБ"
Советская Улица, 3, Кировск
+7 (81362) 2-12-93
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"
Советская Улица, 4, Кириши
+7 (81368) 5-35-88
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"
Улица Гагарина, 1, Лодейное Поле
+7 (81364) 2-22-36
ГБУЗ ЛО ЛОКБ
Проспект Луначарского, 45, корп. 2, Санкт-Петербург
+7 (812) 670-18-88
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"
Улица Еленинская, 13, Ломоносов ,
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"
Проспект Володарского, 32А, Луга
+7 (81372) 2-23-04
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"
Улица Исакова, 24, Подпорожье
+7 (81365) 2-22-39
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"
Улица Калинина, 35, Приозерск
+7 (81379) 3-60-76
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"
Пушкинская аллея, 1, Приморск
+7 (81378) 7-51-30
ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"
Улица Ленина, 54А, посёлок Первомайское
+7 (81378) 6-85-09
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"
Улица Гагарина, 2, Сланцы
+7 (81374) 2-14-76
ГБУЗ ЛО "Тихвинская КМБ"
Улица Карла Маркса, 68, Тихвин
+7 (81367) 7-21-90
ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"
Улица Буланова, 18, городской посёлок Токсово
+7 (81370) 4-31-55
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Шоссе Барыбина, 29, Тосно
+7 (81361) 2-99-43
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