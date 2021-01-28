Жителей Ленобласти, так же, как и петербуржцев, прививают "Спутником V". Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинацию от коронавируса в Ленинградской области точно так же, как и в Санкт-Петербурге, может пройти любой желающий. Однако тем, кто хочет обзавестись иммунитетом, нужно учитывать, что на данный момент прививочные пункты в регионе не работают: в регионе иссякла вакцина. Вопрос решается на самом высоком уровне, но когда будут новые поставки, на данный момент не известно. До конца февраля в Ленобласть должны привезти еще 75 000 доз, однако половина из них уйдет «красным зона» - у них сейчас наивысший приоритет. Тем не менее записаться «на перспективу» в прививочные пункты можно. «Комсомолка» рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Ленинградской области : все пункты вакцинации.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Сейчас для жителей Ленинградской области доступны два способа:

- Через сайт «Госуслуги». Однако будьте внимательны – электронная запись на данный момент работает только по территориальному принципу: то есть, вы не сможете записаться не в ту больницу, к которой прикреплены. 31 января это ограничение обещают снять.

- Позвонив напрямую в прививочный пункт.

На данный момент в регионе работает 25 прививочных пунктов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В общей сложности в регионе на данный момент работают 25 прививочных пунктов:

ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"

Комсомольская Улица, 28А, Бокситогорск

+7 (81366) 2-15-56

ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"

Улица Хрустицкого, 76, Волосово

+7 (81373) 2-15-27,

ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"

Авиационная Улица, 42, Волхов

+7 (81363) 2-24-90

ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"

Колтушское шоссе, 20, Всеволожск,

ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"

Октябрьская Улица, 2, Выборг

+7 (81378) 2-45-52,

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Улица Урицкого, 1, Гатчина

+7 (81371) 7-80-75

Перед вакцинацией каждого пациента обследуют и отдельно предупреждают обо всех возможных побочных эффектах. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"

Улица Воровского, д. 20, Кингисепп

ГБУЗ ЛО "Кировская МБ"

Советская Улица, 3, Кировск

+7 (81362) 2-12-93

ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"

Советская Улица, 4, Кириши

+7 (81368) 5-35-88

ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"

Улица Гагарина, 1, Лодейное Поле

+7 (81364) 2-22-36

ГБУЗ ЛО ЛОКБ

Проспект Луначарского, 45, корп. 2, Санкт-Петербург

+7 (812) 670-18-88

ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"

Улица Еленинская, 13, Ломоносов ,

ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"

Проспект Володарского, 32А, Луга

+7 (81372) 2-23-04

ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"

Улица Исакова, 24, Подпорожье

+7 (81365) 2-22-39

ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"

Улица Калинина, 35, Приозерск

+7 (81379) 3-60-76

ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"

Пушкинская аллея, 1, Приморск

+7 (81378) 7-51-30

ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"

Улица Ленина, 54А, посёлок Первомайское

+7 (81378) 6-85-09

ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"

Улица Гагарина, 2, Сланцы

+7 (81374) 2-14-76

ГБУЗ ЛО "Тихвинская КМБ"

Улица Карла Маркса, 68, Тихвин

+7 (81367) 7-21-90

ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"

Улица Буланова, 18, городской посёлок Токсово

+7 (81370) 4-31-55

ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

Шоссе Барыбина, 29, Тосно

+7 (81361) 2-99-43

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